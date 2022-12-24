周志文合照怕醜硬晒呔　劉佩玥公開關係：我哋係…

藝人劉佩玥（Moon）與周志文的戀情傳足多時，二人卻沒有正式承認。今早（24日）周志文為好兄弟陳安立婚禮擔任戥穿石，「家屬」Moon亦有現身婚宴，被記者逮過正着，二人終大方合照及孖住受訪，但志文全程表示怕醜兼「硬晒呔」，相當搞笑。

Moon自爆：「陳安立係我中學師兄，識咗好耐，冇諗過入行識埋佢嘅另一半，真係好開心。（今日嚟取經？）戥人開心啫。今日做咗人情，禮物後補。（今日冇After Party，你哋兩個陣間有咩平安夜節目？）我要為即將開拍新劇去改造型，今晚會約屋企人食飯。」志文則接口：「睇吓等陣班兄弟有咩活動囉。（唔約Moon？）佢做嘢嘛。」

記者追問何時才公開關係，Moon笑言：「咪公開咗我哋係好朋友囉。（志文好緊張喎。）佢今朝好早起身啫，做兄弟唔通好似我依家先嚟咩？」她笑言：「我哋一路都幾好，好朋友嘛！」當談到「進一步」時，志文說：「我諗每一日都進步。（女仔咁大方，幾時畀名分佢？）要咩名分？好突然。年紀大咗隨緣，唔需要諗咁多，交畀個天安排，我自己希望開心嘢可以快啲嚟。（買咗聖誕禮物交換未？）平日大家都會買禮物，喺派對上整蠱人，令對方又驚又喜。」記者提議「買戒指」，Moon即舉起雙手大叫：「唔使嘞，好多呀。」

肥仔急步離場

另外，「肥仔」梁業觀禮後急步離場，但陳安立媽媽卻拉着他「集郵」。肥仔說：「我送利是咋，啲兄弟都有話嚟，但依家唔知去晒邊，應該未起身，叫唔醒。（頭先婚禮邊Part最感動？）牧師嗰Part，我少聽嘛，深刻同感動，但我隔離嗰個叔叔瞓着咗，即係操制時間要好啲。（幾時到你結婚？）想事業同生意再穩定啲先。（感情好穩定？ ）係。（求婚未？）唔講呢啲嘞。」