鏡仔不停搞生意　孖肥仔開日本餐廳

雖然大量香港人湧到日本過節，但本地的日本餐廳依然百花齊放，近日就有鐵板燒和廚師發辧主題的新餐廳開幕，就連肥仔@ERROR和Jer、Jeremy@MIRROR都齊齊夾份開店，各位粉絲又要儲定錢開餐喇！

高級鐵板燒

繼AK後，Jer和Jeremy亦和肥仔在將軍澳開設高級日式餐廳「幻Maboroshi」，將於平安夜正式開業。餐廳佔地2,700呎，設計以光影和藝術作主題，當中的22米意大利藝術漆長廊及藝術裝置，是必影的打卡位。餐廳分「席前鐵板燒」、「Omakase房區」及「廳面餐桌區」，為客人提供日式鐵板燒和Omakase，開業初期暫時只供應席前鐵板燒「晚市料理長OMAKASE一人前」及晚市Omakase，遲一點會供應午餐。料理長OMAKASE一人前有鐵板燒日本岐阜縣飛驒牛、鐵板燒南非鮑魚配海膽忌廉汁、白松露醬煮北海道產銀鱈魚、澳洲龍蝦配濃厚蝦膏汁和雪舞茸昆布木魚清湯煮關西產地蜆等菜式。至於廚師發辦約有13至17道菜，當中除有刺身和手握壽司外，還有割烹的熟食日式料理。餐廳會不定期舉行解魚，師傅會即席劏日本直送的巨型本鮪，讓客人嘗鮮。

黑白日與夜

在眾多顏色之中，很多人對黑和白情有獨鍾，The Montage Group旗下的餐廳繼用藍色和黃色作主調後，再以日與夜作設計靈感，以黑、白色打造2間日本餐廳。位於銅鑼灣的「Hiru Omakase日‧廚師發辦」象徵日間時光，店子以白色作主調，配合日式庭園枯山水作設計，牆身和地面有白色沙石，木窗有粗礦木紋及和紙配搭，一片和式風格。餐廳提供價格親民的午市壽司Omakase、午市定食套裝和晚市Omakase、季節會席料理，菜式有舞茸烤雞土鍋飯、魚介雞湯裙翅、野生藍鰭鮪魚等。至於在尖沙咀開設的「Yoru Teppanyaki夜‧鐵枝燒」以暗黑設計，表現入夜後的時刻，店子以背光燈、不同造影方式帶出入夜和黑影的主題，菜式有日本赤甘鯛松笠燒、A4和牛厚燒和A4和牛關西風壽喜燒等。部分菜式會配合不同的色彩醬汁，如綠色的日本青海苔醬汁、紫色的藍莓水果風味醬汁和紅色的秘製龍蝦頭醬汁等，在黑色環境下，視覺效果的對比更強烈。