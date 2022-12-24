「聲夢幫」聖誕約唔齊人　李玟嗌李思林要畀力

「聲夢幫」文凱婷（Aeren）、何晉樂（Rock）、孫漢霖（火雞）出席《中年好聲音》活動，問到「聲夢」學員是否有聖誕派對？Aeren笑言還未約好，因有15位學員，即使出動經理人夾時間也有難度。Rock則表示過去兩年均忙比賽及拍劇，故今年想平衡一下，將留給朋友及家人，而Aeren就透露已約了大班朋友交換禮物，現時正為買禮物傷腦筋。

對於隊友炎明熹客串《愛．回家之開心速遞》，三人笑指也想參演劇集，Rock更透露也有客串劇集，角色是演回自己，Aeren聞言即笑說：「演肥仔呀？」Rock聞言即爆料反擊，指Aeren早前到馬來西亞工作，一下子肥了10磅，火雞更指她當時背影似男人，令Aeren無力招架，笑指幸好很快已減磅成功，回復以往身形。

而李玟家姐李思林（Nancy）就專程偕患認知障礙的母親及朋友的仔女捧場，笑指於空曠地方唱歌，比室內演出更輕鬆，問到妹妹李玟可有看過她的參賽片段？Nancy說：「去睇過我第一次嘅演出，因為呢排佢忙緊寫歌，準備明年出碟。（有乜嘢評價？）有同我打氣叫我繼續加油，話我so far都ok，但要踩多啲油門努力啲。」