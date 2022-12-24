Mo父透露兒子最新情況　So Ching成照顧重創病人專家

MIRROR演唱會墮屏意外中的傷者李啟言（阿Mo）現時留醫中，其父親李盛林牧師接受電台節目《舊日的足跡》車淑梅訪問，他稱阿Mo一直熱愛跳舞：「當年他在理大讀生物醫學尚有一個學期便畢業，但他要去跳舞，最終我們都接受和尊重他從興趣方面發展。阿Mo好努力去美國、韓國等不同地方學習，我們也全力支持！」

發生意外後，Mo爸立即從加拿大返港，他說：「第一眼看到他，內心好矛盾，感謝神他依然生存！如果當時他的舞姿不是垂下頭，便會即場破頭而沒有了。另一方面，我感到心痛，因為見到他非常無助。後來重看事發那一幕，我一直心跳、難受、好激動，因為一秒前和一秒後的他完全變了另一個仔，另一個世界！」他又指阿Mo入手術室前，醫院安排家人可透過視像給他打氣鼓勵：「我請他耐心祈禱。醫生說他好叻，沒有哭，也沒有怨天尤人，好勇敢鎮定地面對。」

Mo爸說全家已移居加拿大30多年，現已決定回歸香港，並據多倫多的醫療教授指，現時醫院給阿Mo的復康儀器非常先進，多倫多當地的也未必及得上：「醫生初時診斷他95%不能康復，但我當牧師和神學教授數十年，知道好多醫生稱沒辦法的（個案），也有病人神迹地活下來，所以我會看那5%。聖經詩篇第27篇13、14節說『我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了，所以你們要等候耶和華壯膽。』活人之地講數據、現象和經驗，但這裏依然有神的恩惠。」醫生曾診斷阿Mo要在ICU待一年半載，結果他4個多星期便可以離開。

事件發生迄今已5個月，Mo爸發出超過20封代禱信，說感受到親情和外界的愛：「很多未信教的朋友為教徒祈禱，這是第一次。也感謝那一班守在我兒子身旁的舞者，特別是張梓峯。我好感激他們對兒子的支持。我們曾經見面，更相擁而哭，我要給他們一些鼓勵。我沒有怨，只是和太太同樣在想，我們可以代替兒子嗎？不能動、受重創的可以是我們嗎？我當然希望阿Mo立即可以康復站起來，但我都請他繼續堅持，不要心急。正如十月懷胎一樣，胎兒不能一夜變成嬰孩。」

So Ching好大壓力

阿Mo女友兼COLLAR成員So Ching自意外後，全面停工，衣不解帶照顧阿Mo，Mo爸指So Ching是兒子在信仰以外最大的支持：「她是一個好單純的女孩，好願意為阿Mo付出。醫護人員說她已經是一個照顧重創病人的專家，如阿Mo要轉姿勢，她好純熟，好夠力。雖然她好瘦，但一下子便可以轉到位置。（可會鼓勵她復工？）這要由她自己決定了。」對於So Ching之前的發文被放負，他說：「我覺得她承受好大壓力，外人不能了解，她也需要一種內心世界的表達。她是一位新的公眾人物，社交平台粉絲也有24萬人，好多人關懷她，相信她會懂得如何去調節自己。在我眼中她是正面的。」