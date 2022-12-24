以步速配對　導盲犬是如何育成的

相信大家都有聽過、甚至在街上見過導盲犬，顧名思義，牠們肩負了引領視障人士避開障礙物及突發性的路面狀況，安全到達目的地的使命。這種本領當然並非天生就懂，而是透過專業的系統及訓練員經過漫長時間訓練出來的成果。趁早前香港首間導盲犬訓練學校開幕，一於找來該校訓練員黃靖恩（Ellen）向我們講解成為導盲犬背後很多鮮為人知的歷煉，要做到成功人狗配對，難度遠比想像的更高呢！

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精挑品種 講究血統

本港現時有約19萬名視障人士，作為他們「第二雙眼睛」的導盲犬，當然有相當的需求。位於打鼓嶺蓮麻坑路的香港導盲犬服務中心，是香港首間導盲犬訓練學校，提供貼近現實的環境讓導盲犬及視障人士安全地接受訓練。雖然有好的硬件，但據中心訓練員Ellen所講，要脫穎而出成為導盲犬絕對要經過重重關卡：「我們訓練的犬種全都是拉布拉多犬，大多是由中心自己繁殖，而且牠們的父母和祖父母、祖宗18代都是導盲犬，血統基因會較有保證，成為盲導犬的成功率亦會高一點。此外，狗狗的骨骼亦是考慮因素，並且性格要比較穩定，沒有攻擊性兼不會發脾氣咬人。」而有潛質的狗仔於2個月大時，便會在義務的寄養家庭生活1年多：「寄養家庭未必一定要有飼養經驗，但前提是要有愛心，照顧狗仔起居飲食，有時間跟牠們相處，了解牠們性格，並帶狗狗出街搭車搭船，目標是讓牠們了解人類的生活，期間我們會向寄養家庭家訪及作出教導。」直到約1.5歲左右中心便會將狗狗接回，並展開為期約6至9個月的訓練。

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循序漸進 落旺區訓練

從寄養家庭回到中心，訓練員會先為狗狗進行評估及研究牠們的喜好，之後便會挑一些簡單路線開始初期訓練，Ellen謂中心未開幕前，多數會在訓練員屋企附近相對少人的路面進行：「教牠們避開障外物、尋找石壆、燈柱、樓梯、天橋，甚至是一些比狗高、視障人士有機會撞到的橫欄或招牌等。」到訓練中期，訓練員會帶牠們到比較繁忙的地方訓練，再到後期便到旺角及深水埗等人多車多的地方實習，過程中慢慢加強難度，訓練員亦會定期做蒙眼訓練來測試狗狗的學習進度，直至牠們成功畢業，能安全服務，便可為牠們跟視障人士進行配對。Ellen指出在歷時約1個月的配對過程中，主要是觀察導盲犬和視障人士的性格和步速能否配合：「例如狗狗本身走路偏慢，而視障人士則步速較快，導盲效果便不理想。因為狗隻要帶路，例必要走在人的前方，但彼此又不能相距太遠，這樣才達致理想的效果。」

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訓練員心聲：要有愛心

除了導盲犬要求嚴格，作為導盲犬訓練員也並非易事。以原本在外國修讀設計的Ellen為例，她自言想做一份跟動物有關的工作，機緣巧合下遇上了香港導盲犬服務中心創會會長張偉民，萌生了成為導盲犬訓練員的想法。透過不時參加該中心的義工工作，最後輾轉加入成為一分子，並成功投身訓練員行列。Ellen認為想成為導盲犬訓練員，前提是要喜歡狗及有愛心：「訓練員既要帶狗狗到不同地方進行訓練，也要像狗主般照顧狗狗之日常。要正式成為專業訓練員的話，需訓練6隻狗並通過考試。要進一步成為具國際認可資格的導盲犬導師的話，則要成功配對6隻狗，再完成另一考試。」除了工作本身的挑戰性，Ellen亦曾歷經帶導盲犬到超市進行訓練時，受到一位顧客阻止的窘境，所以希望藉着香港導盲犬訓練學校的落成，能為本地導盲犬工作爭取法定地位：「保障牠們在戶外訓練及執勤時的權利，同時能加深大眾對導盲犬的認識，讓服務更普及。」她強調導盲犬服務是免費的，視障人士有需要便可申請。

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狗狗好幫手

講到以服務性工作為主的狗狗，除了導盲犬，還有俗稱「狗醫生」的治療犬，牠們肩負的是一種動物輔助治療（Animal Assisted Therapy, AAT）的工作，透過與人互動，讓人身體產生更多「快樂賀爾蒙」，簡單來說即是氹人開心。治療犬通常和訓練牠們的主人在一起作為一組，兩者均須經過培訓和認證，服務對象廣泛，如自閉症、注意力缺乏過動異常症緒受困的兒童、殘疾人士、創傷後遺症患者、性虐待或家庭虐待的受害者、戒毒人士、囚犯及老人等。另外，香港有不少K-9工作犬，K-9源於英文字Canine的發音，大多在不同政府部門從事不同的工種，除了常見的警犬，還有消防搜救犬、海關搜查犬、懲教警衞犬、食環署及漁護署的檢疫偵緝犬，牠們接受過不同的嚴格專門訓練，服從性及嗅覺靈敏度俱高，當中不乏在防衞力方面表現出色。