真無線耳機　新機多花款

真無線藍牙耳機已是耳機主流，投入開發的廠商愈來愈多，差不多每周都有新產品推出，今周又有幾款襲港！

運動而設

LG TONE Free Fit TF7真無線藍牙耳機為運動人士而設，輕巧造型僅重43g，並配有弧形固定器，貼合舒適的同時，確保耳機固定在耳殼內。耳機符合IP67防護要求，防水、防汗兼防塵，適合戶外使用。內置耳機空間處理技術，提供寬闊環迴的立體聲。另外UVnano充電盒提供紫外光燈殺菌功能，時刻保持耳塞清潔。

主打消噪

Bose QUIETCOMFORT II主打消噪能力，其CustomTune智能耳內音場調校技術針對每個人的耳道結構定制優化音訊分布，繼而自動調節傳到耳內的消噪訊號，把嬰兒的哭鬧、近距離人聲等以往難以消除的噪音頻率除去。單邊耳機重量不到7g，有6小時電池續航時間，充電盒提供額外3次滿電支援。

名廠調音

Free BYRD是首款採用Beyerdynamic(拜雅)經典聲樂調音的真無線耳機，內置10mm驅動器及支援aptXT和AAC編解碼器，呈現出細膩高音和強勁低音。針對電競玩家它特設低延遲模式，確保聲畫之間完美同步，玩家們更可透過《MIY》程式進行2分鐘的聽力測試，繼而對聲音進行個性化設置。