張敬軒開騷獲歌迷頒獎：聖誕流流送紙紮畀我！

歌手張敬軒昨晚（23日）在會展舉行第3場的《REVISIT》演唱會，期間獲歌迷「頒贈」「紙製版」的「我最喜愛的男歌手」大獎，成為全晚高潮及爆笑位，在安歌環節，軒公本來已唱兩首歌，但全場觀眾還是不肯離場，最後全程安歌了三次！

軒公先是唱《預言書》後講再見，歌迷不肯走並狂叫達五分鐘，結果軒公不捨歌迷一直叫喊，再出場唱，並有大批歌迷跑到台邊圍着他，其中一名歌迷送上一個紙製的「叱咤我最喜愛的男歌手大獎」。

軒公「領獎」高舉「獎項」並笑言：「多謝聖誕流流送個紙紮畀我，送個木我都唔介意，你知唔知將佢放喺西營盤專門賣紙紮用品嘅舖頭，真係毫無違和感！好靚，我會放喺我嘅Studio，多謝你！無論今年有冇機會上台，我都當我自己拎咗啦！反正現場觀眾都係差唔多咁上下人數！多謝大家！」他再獻唱《我的天》又跟現場大合唱，氣氛High爆！

「領獎」後軒公本來返回後台，但現場樂迷仍不停大叫要安歌，就連本來已經離開的觀眾，也急急返轉頭入場，在盛情難卻下，軒公再次出場，他說：「我先要多謝會展，佢哋剛同我講，話我再出嚟都可以，唔加收我費用！你哋咁樣無限安歌，你知唔知上次演唱會之後，我已經畀行家、歌手、連掃地個姐姐都鬧，話我做壞規矩。」最後他送上《明明他已離開你》，觀眾才肯離場。另外，今早（24日）十時，演唱會主辦方開賣所有放寬防疫位，門票光速般被搶購一空！