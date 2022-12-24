郭秀雲援救50歲鸚鵡：佢1975年進口來港！

今日平安夜，名媛郭秀雲（Sharon）、邱芷微和男友陳志忠、李漫芬帶同囡囡一起出席輪椅武術x跆拳道邀請賽擔任嘉賓，一向愛護動物的Sharon近日頻出動援救鸚鵡，有不少奇遇，透露剛領養了一隻金剛鸚鵡，約50歲，原來該鸚鵡1975年進口來港，而安排進口的正是Sharon的父親，可謂甚有淵源。Sharon修讀鸚鵡心理學兩年，透露快將畢業，發覺原來鸚鵡心理是好大學問。

邱芷微（Chelffy）和陳志忠（Wilson)拍拖現身，陳志忠打了10年跆拳道，Chelffy因患有類風濕關節炎，做激烈運動會關節痛，但仍會陪伴男友練習，Wilson笑言做負重練習時，女友可以坐在他身上，又試過抱着女友做深蹲。Wilson早前患上胃癌，他透露已完成化療，因為胃口好，胖了不少，現要開始減肥：「個病算係好番晒，每半年檢查一次，一年再做大檢，我會當自己冇事，所以冇特別戒口，但會食少啲。」今晚相約朋友唱K和打邊爐，明晚看陳奕迅演唱會，問到何時拉埋天窗？Wilson 直言：「快喇，轉頭，預計明年下旬。」隨着疫情措施放寬，可以請更多朋友出席婚禮，一起分享喜悦。