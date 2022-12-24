任暟晴平安夜睇「偶像」張敬軒開騷：希望有機會同佢合作！

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）、亞軍黃洛妍（Janees）、XIX成員劉芷君和陳昊廷出席聖誕活動，吸引過百歌迷到場支持，侯雋熙因身體不適而缺席。

身為張敬軒Fans的Jasmine興奮表示平安夜撲到飛，將會與梁芷菁（Crystal）一起去看軒公演唱會。提到她如早一屆參加《聲夢》就可遇上任導師軒公，Jasmine說：「有啲覺得可惜，希望嚟緊有機會同佢合作。」

正讀中五的Jasmine透露有12日假期，不過她將會在家做功課和睡覺，並透露農曆年會與家人到韓國旅行。至於《聲夢傳奇2》導師郭偉亮早前為Jasmine度身打造新歌後，大讚她錄音時表現淡定。對於有新歌推出，她直言很興奮，問到新歌推出後會否專注做藝人？她說：「會兼顧返學業，因為自己都好想讀書。」

而身體不適的Janees則表示希望平安夜跟家人一起看燈飾，她說：「每年聖誕屋企都有一個習慣，會揸住架車睇燈飾，同開住天窗同細佬妹一齊唱聖誕歌。」問到最難忘的聖誕節，Janees指在歐洲讀書時，覺得最有聖誕氣氛及最多嘢玩：「嗰啲每年都有Christmas Market，可以飲下啲熱嘅甜酒同食薑餅同聖誕大餐。」又讚同學們都很好，會邀請她回家慶祝。問到是否想找個男友陪她過聖誕？Janees說：「冇，依家有啲忙，兼顧唔到，呢啲嘢順其自然，冇嘢要急，始終都係工作為重。」問到何時推出新歌？她說：「我哋一個一個嚟，當然希望盡快有自己嘅歌。（會唔會介意Jasmine已經有新歌？）咁又唔會，我覺得有時候唔急嘅話，做出嚟嘅作品可能會仲好。」