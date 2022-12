今晚(24日)平安夜,《美麗戰場》嘅一班演員齊齊祝賀聖誕,陳瀅表示最開心回溫哥華探望家人:「祝大家Merry Merry Christmas and have a very Happy New Year,我最難忘嘅聖誕節一定係每年返溫哥華同屋企人度過,呢個一定係我最鍾意嘅節日,希望今年都可以啦!」同樣係孝順女嘅劉佩玥亦會抽空陪家人:「Merry Christmas,祝大家身體健康,開開心心,我每年聖誕都好難忘,因為同家人一齊過,食啲簡單而隆重嘢食,最緊要一家人齊齊整整。」而身為廿四孝爸爸嘅陳山聰,最難忘當然係同囝囝過節:「我難忘嘅聖誕係舊年同個仔首次去尖東海旁睇燈飾同食聖誕大餐,希望以後每一年都可以同佢過一個溫韾同愉快嘅聖誕。」