輕．功︱朱晨麗蔣祖曼獻聲　原來係唱得之人

昨晚（23日）播出的無綫劇集《輕．功》令網民熱議的，是蔣祖曼（Joman）和朱晨麗合唱《The Best is Yet to Come》，網民說想不到她們是唱得之人。Joman受訪稱今次是她首度在劇集獻聲：「本身唔識音樂，但係冇乜壓力，因為我哋係入錄音室錄，知道唱得唔好可以唱多幾次。同埋因為我唔係歌手，所以冇咩包袱，盡咗力就可以！咁啱我想學一樣新技能，於是拍劇時我問陳豪意見，佢話唱歌係最基本一定要學，因為好多活動、表演都可能需要唱歌。」她續指與《The Best is Yet to Come》這首歌有淵源：「首歌係我人生第一部參演電影嘅主題曲，所以好有熟悉感，呢首歌陪伴咗我好多年，對我嚟講意義重大。」

另外，在劇中與朱晨麗一時糖黐豆一時水溝油的Joman，說私底下相當老友：「朱朱係好獨立、好犀利嘅女仔，佢自己一個喺香港生活，真係好佩服佢。同埋佢成日都好照顧我，有時祥哥（黎耀祥）萬歲消夜，佢會提我打包個湯做早餐，佢係我入TVB後第一位女演員好朋友，佢對我嚟講都係意義重大，就算完咗套劇我哋都有Keep住聯絡同約出嚟食飯。」

昨晚劇集另一焦點，是聲稱因小產決意與「翊風」朱敏瀚分手的「Chloe」簡淑兒，原來一直講大話，不但沒有小產，還於分手後立即與有錢仔「Benjamin」周志康結婚。朱敏瀚在簡淑兒結婚當日更問她：「BB係邊個嘅？」簡淑兒在劇中的行為辣㷫不少網友，指她拜金、有公主病兼是大話精！