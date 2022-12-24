阿Mo聖誕許下心願：為了以後人生更好會與家人努力奮戰

人氣男團MIRROR今年七月底在紅館舉行演唱會期間，發生墮屏事故令舞者李啟言（阿Mo）受重傷入院，現已轉往私家醫院的他，仍需進行不同的治療。阿Mo父親李盛林牧師今日平安夜（24日）發出第22封代禱信，透露收到各界「有心人」在這聖誕、新年節日向阿Mo送來慰問、祝福和鼓勵。他指過往的代禱信，以及近期接受了幾家媒體訪問，事前亦得到兒子同意和審閱才進行。代禱信的回響令他相當感動。而李啟言有個心願，「為了讓我（啟言）以後的人生更美好，我們（整家人）應該努力奮戰。」

代禱信內容如下：

感恩

1.感謝各界「有心人」 在這聖誕新年節日期間送來的慰問和滿有心意的禮物，這都是你們為阿MO送上的祝福和鼓勵。他每一樣都仔細地看過，並且擺放出來。

2.感謝各界對阿MO事件的回響，Mo爸在這期間接受了幾家媒體訪問，藉此表達家人（特別是作為父母）在這五個月以來的心路歷程。（每一個訪問都是經過阿MO同意；並且每一封代禱信內容都是經過他同意/審閱才作最後的決定）。

3.感謝每個對代禱信的回響，我都細味這些心意、祝福和記念，甚至有些更令我感動得熱淚盈眶呢！

代禱：請繼續用信心的禱告記念我們

「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。」（腓立比書 4:6）

（一）「啟言心願」：

“To make my life beautiful in the future, we should fight hard” (為了讓我（啟言）以後的人生更美好，我們（整家人）應該努力奮戰。

（二） 「啟言最新近況」

1.「等候的能耐」- 盼啟言學習體會胎兒成形的忍耐，繼續努力參與成形的過程。💪

2.盼繼續為「針對的治療」 能持續產生正面果效禱告。

3.「神經的復生」

a.除了感官神經得到刺激，開始有一點點的反應之外，盼望活動神經也會隨之而來，而不是一時偶爾非自主的現象。

b.請繼續為身體各樣機能和體能的復康治療，能配合日後神經成形時的各項活動禱告。

（三）MO 爸媽

1.「爸媽心願 」：

a.盼啟言像一個新造的人，在10月懷胎的過程中，能夠耐心等候並感受身體慢慢成型的滋味。

b.節日正是與家人團聚的時間，盼因為各種原因而不能歡聚的家庭，縱使不可以實體會面，或彼此暫時分離，那份親情的連繫和表達卻沒有因此而間斷。

2.「MO 爸的等候體驗 」：凡事都有定期（傳道書 3:1）

任何事物都有它的時間，正如植物的成長不能揠苗助長，要按着成長的生態，否則適得其反。