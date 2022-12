C AllStar開騷四子大鬥唱功 釗峰慘敗被打Pat Pat

C AllStar昨晚(23日)舉行《Let It Snow C AllStar Live 2022》戶外音樂會,並邀來HOY TV選秀節目《就是青春》的六位學員,組成合唱團上台報佳音。C AllStar四子以全白造型亮相,King更被成員取笑造型「中門大開」。

而獻唱聖誕歌《The 12 Days of Christmas》時,四子大鬥唱功並不斷加快節奏,笑言誰跟不上,就要接受懲罰,最後釗峰跟不上,被成員「打PatPat」。King笑言反手打才是最痛的方法,大啪一聲,引得全場捧腹大笑。

另外,四子透露明年工作新動向,安仔直言C AllStar於明年起會開始「減產」,四子會傾向獨立發展,Jase說明年二月生日前夕將舉行個人演唱會,他笑說:「我都唔明點解要喺我25號生日前、即係24號搞音樂會囉!」安仔透露會擔任新一季《全民造星》的導師,更緊張得「發噩夢」,笑言假如自己做得未夠好,希望大家也不要網上留言罵他,否則會好大壓力。