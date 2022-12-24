馬國明感謝郭晉安提點　難忘被許紹雄1句話鬧爆

無綫小生馬國明日前接受資深藝人馮素波（波姐）主持的電台節目訪問，波姐稱和馬國明首次合作是2007年的《律政新人王II》，也是對方入行後首度任男主角，她說開拍前曾主動問他：「點解你咁快就已經有咁重戲份？」當時馬國明回答：「唔係呀波姐，我已經企喺你後面4、5年啦，係你冇留意我！」波姐指馬國明性格較低調，平日不太愛說話，但收工時會主動邀約她一起坐港鐵回家，令她感到非常窩心。

馬國明說認為運氣算是不錯，因在修畢訓練班後不久便獲安排拍劇，雖然在2002年的《衝上雲霄》戲份不算太多，但算是入行以來首次有角色名字，他說：「我之前拍嗰啲劇，連角色名都冇，仲試過扮屍體扮足七日。」入行至第10年即2010年，他終憑《鐵馬尋橋》嶄露頭角：「《鐵馬尋橋》係第一部畀觀眾讚賞嘅作品，之前我啲演技成日都畀人鬧！」

馬國明更說非常珍惜與前輩合作的機會，又指羅嘉良（撈家）及郭晉安令他獲益良多：「當年同撈家合作時，我仲係新人，佢對我好有耐性。我亦特別感謝安仔郭晉安對我嘅提點，有時佢會Challenge我，令我覺得有挫敗感，後來先知原來佢一直訓練緊我急才！」他續指之前跟許紹雄合作時，對方會用責罵的方式去提點他：「佢同我講『你想我依家喺現場鬧你，定係套戲出咗街之後鬧你？』呢句說話至今都印象深刻，非常感恩當年能夠遇到願意直接指出我問題嘅前輩。」