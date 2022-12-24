PAPICO　二次元暴乳新星

鍾意日本女仔嘅原因，係因為佢哋生得一副標致面孔，加埋化妝之後靚到成個娃娃公仔咁，拖住佢哋出街真係令萬民妒忌！但通常外貌精緻身材就麻麻，不過日本寫真界超新星PAPICO就話畀大家知，時代已經唔同喇，日本娃娃一樣可以好波！

超現實身材

早前日本國家足球隊喺世界盃殺到入16強，雖然最後未能晉級，但係接連擊敗勁旅已經可以話超額完成，令人不禁大叫一聲「日本好波！」講到好波，日本好多寫真女優都好大波，好似今日同大家見面嘅PAPICO就係其中之一。

今年23歲嘅佢，生得一副精靈可愛面孔，雙眼又圓又明亮且黑白分明，一頭烏黑短髮同樣令人眼前一亮，更增添強烈嘅青春氣息。身材仲相當激凸，上圍一對G奶又圓又堅挺，係咪天然就唔肯定，但係拍出嚟嘅寫真肯定誘人之極，咁就已經足夠啦！亦因為呢副身材予人一種超乎現實嘅觀感，所以就被稱為「二次元Body」。

露出度高

PAPICO冇幾耐之前至正式出道做寫真女優，為咗增加曝光率同人氣，所以積極參與各大小攝影會活動，而且可以話係傾力演出，不時半露酥胸，露完南半球又露大半個屁股，高露出度嘅演出火速吸引到龍友及傳媒嘅注目，令人氣持續攀升，更被譽為寫真界超新星。

最近佢更成功為寫真生涯添一項「偉績」，就係喺選美活動「Miss Young Animal 2022」勇奪冠軍殊榮喇！PAPICO表示獲獎之後會繼續努力演出，並爭取多啲登上雜誌嘅機會，另外亦好想發揮其彈鋼琴手藝畀大家欣賞添！

PAPICO近期除咗出席攝影會增加曝光率外，亦頻頻為雜誌拍寫真，大家從其社交網中就可以欣賞到部分寫真照，千祈唔好錯過喇！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-22-34