Annelese Milton　澳洲靚偈王

網紅吸睛嘅地方，有人以為係一味性感，咁諗未免太膚淺，因為只要細心欣賞佢哋嘅寫真，便會感受到一股陽光魅力，好似嚟自澳洲嘅靚偈王Annelese Milton正係其中一位。

魅力非凡

俗語有話「一白遮三醜」，但係唔少男士認為擁有古銅膚色嘅索女，散發出野性及健康美，相當迷人，而Annelese Milton就係最佳人辦。喺社交網有超過56萬粉絲嘅佢，足以證明佢魅力非凡，皆因佢擁有一副玲瓏浮凸嘅靚偈，上圍一對38吋G奶，配合誘人纖腰，同埋渾圓又結實嘅美股，加埋一身健康小麥膚色，充滿陽光魅力，正係佢傾倒眾生嘅地方。事實上，Annelese Milton之所以陽光味濃，原來同佢嘅習慣有關，除咗平日勤力健身做運動之外，佢最愛曬太陽同游水，呢個就係佢健美嘅秘訣。

瘦身變靚

佢本身係一位比堅尼模特兒，所以佢經常分享泳衣寫真，當中更有唔少超性感嘅福利照。不過外表惹火同充滿自信嘅佢，估唔到細個時卻感到自卑，原來當時佢係肥妹仔一名，而且食量驚人，體重最高峰達200磅！為咗令自己變得健康，同時變得更加迷人，於是佢決定減肥，佢話最記得當時花咗唔少時間游水同健身，每日食得好清淡，經過一段長時間後，先至鍛煉完美體態。至於成為人氣網紅，佢坦言係出乎意料，因為經營社交帳號之初，目的只係想分享生活點滴及泳衣寫真，卻估唔到因此而爆紅。

Profile

出生地：澳洲

身高：167cm

三圍：38G-25-38

作為人氣網紅嘅Annelese Milton，經常喺社交網分享比堅尼靚相，為咗令粉絲可以睇到佢更性感一面，同時經營會員制嘅OnlyFans帳號，當中火辣度更係睇到人心跳加速。