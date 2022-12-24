五月天諾亞方舟演唱會　2萬5千名歌迷築起超級彩虹

台灣天團五月天的《諾亞方舟10周年進化復刻限定版演唱會》昨晚（23日）在台灣桃園正式開鑼，為給歌迷有耳目一新的感官刺激，在主舞台上搭建直徑60米的「末日拱橋」，而左右兩側超過22米的「LED土星環」螢幕，就動用了超過3,000片的LED螢幕，使用近1,005萬顆演唱會燈光，主舞台上的升降機關就高達11組，搭配49支雷射燈。雖然氣溫低至10度，但無損觀眾熱情，瑪莎更要歌迷跟着音樂high跳！

相隔10年，諾亞方舟再啟航，阿信向所有「登船」的歌迷說很開心再次啟航，讓很多10年前來不及登船的人有機會上船。為了準備這次演唱會，五月天特別重溫演唱會DVD，冠佑說：「整場看完我深深嘆一口氣，那時體力真好，我跟團員說10年後要復刻這演唱會，要聽到大家想聽的聲音，五月天也要復刻十年前的體力，希望現場的你們，聲音能傳到台上來。」怪獸說：「演唱會除了緬懷還能有新的勇氣走下去，也希望大家得到新的力量。」

五月天首次演唱《為你寫下這首情歌》，以及近年少唱的《一千個世紀》、《春天的吶喊》，更特別安排點歌環節，阿信說：「今天就是末日的話，大家會想要帶哪一首上諾亞方舟。」冠佑要歌迷想清楚，笑稱如果點到《HoSee》就不好了。最後在演唱《倔強》時，現場2萬5千名歌迷舉起彩虹紙卡築起超級彩虹，讓五月天感動不已，阿信說：「在我眼前看到體育場是滿滿的彩虹，這暌違10年的彩虹又回到諾亞方舟上了。」

而今場演出由宇宙人擔任開場嘉賓，剛完成《理想狀態演唱會》的北中南巡迴演唱會的宇宙人說：「擔任五月天開場嘉賓蠻多次，今天社群跳出通知，11年前在台北小巨蛋聽五月天的諾亞方舟，那時還是觀眾，感謝諾亞方向開那麼久，我們現在跟他們同一個舞台。」