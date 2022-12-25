【是日通勝】

農曆十二月初三

壬寅年 壬子月 壬子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安葬、成服

忌：開渠、動土、嫁娶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、13、40、43

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

金牛座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

雙子座：把負面想法拋諸腦後，生活才不會變得糟糕。

巨蟹座：財運好到極，謹記發財立品，勿只顧享樂。

獅子座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人的。

處女座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天秤座：凡事從正面角度思考，生活將可漸入佳境。

天蠍座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失不用太介懷。

人馬座：有志者事竟成，善用好運氣，謀事易獲佳績。

山羊座：運勢好壞參半，保持一顆善心可望逢凶化吉。

水瓶座：迎來平淡一天，要懂得感恩，謹記知足常樂。

雙魚座：好人有好報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）馬 精神差

鼠：陪家人享受天倫樂，可嘗到幸福滋味。

牛：運氣超強，處理大小問題均游刃有餘。

虎：渾身正能量，不妨到郊外活動一下身體。

兔：運勢倒退，意外頻生，謀事要步步為營。

龍：人氣不錯，適合聯誼會友，可盡興而歸。

蛇：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

馬：是日沖煞，精神不太好，趁放假休息吧！

羊：做事衝動，不夠踏實，易招惹人事紛爭。

猴：偏財旺，易有意外進帳，但要見好就收。

雞：金錢運極差，須小心理財，控制購物欲。

狗：口不對心惹人厭，必須檢討，避免樹敵。

豬：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

店舖取名應注意甚麼？

店舖的名字代表其形象，有好的寓意又好記的話，往往能在同行中脫穎而出，方便消費者留下深刻印象，提升好感。如果你正在籌備開一家店舖，或正在經營店舖的話，可以看看取名的注意事項，以達到一「名」驚人之目的。

1.避免雷同

取個好的名字可以讓店舖風生水起，順順利利地發展下去，所以在取名時，要避免跟風和直接盜用他人店舖的名稱。

2.根據投資人八字

每個行業都有其對應的五行屬性，而不同的店舖都有喜用神，起名時要根據投資人的八字，找對店舖的喜用神，使名字能扶其過弱、抑其過強，帶動店舖的發展。

3.富有文化內涵、吉祥寓意

富有深厚的文化內涵、不俗氣且帶有吉祥寓意的名字絕對經得起時間考驗，不僅能體現店舖的文化水準，還能在眾多店舖中脫穎而出。

4.通俗易懂、朗朗上口

好的店舖名字除了要具備吉祥文化內涵，通俗易懂，還要方便記住，給人一種平易近人的感覺，方便店舖開拓客源。