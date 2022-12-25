陳展鵬「糕」招氹女　單文柔過節玩驚喜

視帝陳展鵬與太大單文柔（Phoebe）的寶貝女小豬比現已3歲多，今日聖誕佳節，一家3口會去Staycation，之前小豬比更達成願望，初嘗車Camping滋味，並即場拆禮物，開心到蹦蹦跳，令展鵬與Phoebe笑逐顏開。

小豬比愛吹蠟燭

展鵬受訪時表示，多年來不少節日都在工作中度過，適逢今年不用開工，故跟家人歡聚：「有咗小朋友嘅節日真係開心好多，個女長大咗，更加多嘢要慶祝。除咗生日之外，我哋好多時都會買蛋糕，因為小豬比鍾意吹蠟燭，你話邊個生日都得，公仔生日都得，總之有蛋糕、有蠟燭吹佢就開心。」他自認記性不錯，現時有妻有女，若忘記重要節日就不太好：「依家唔係自己一個，節日多咗儀式感，我都好享受，大家多咗時間喺屋企。聖誕節普天同慶，我哋預備同小豬比去兒童樂園，希望佢會開心啦！」

而Phoebe坦言重視儀式感，今年更充當聖誕老人，為家人準備禮物：「我覺得節日製造心思，可以拉近人與人之間嘅距離，婚前我同展鵬都好Sweet，會氹大家，畀啲驚喜大家。小豬比出世後，重要節日一定唔少得佢，佢對節目嘅新鮮感好強，亦帶咗好多歡樂畀我哋，好期待佢哋收到禮物嗰刻會點。」