東方日報C2：炎明熹總動員拉票　谷「阿媽」陳煒封后

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》將於下月初舉行，一眾候選藝人各出奇謀拉票，人氣王炎明熹（Gigi）為助「哎吔阿媽」陳煒圓視后夢，發動強勁粉絲力量，在網上鋪天蓋地為對方拉票，而陳煒亦呼籲身邊朋友及粉絲All in投Gigi一票，實行「母女檔」出擊搶票！

陳煒與Gigi在無綫青春劇《青春本我》演母女，雖然拍攝期只得短短3日，但同是慢熱一族的她們卻意外培養出感情，即使分隔異地近一年兼零見面，但這對「哎吔母女」的感情愈見濃厚，日前更孖住出動，為下月8日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》互相拉票，展現「母女檔」的力量！

貴為「聲夢人氣王」的Gigi近日曝光率十足，除了在前晚舉行的人氣頒獎禮大豐收，以及在即將舉行的樂壇頒獎禮爭獎外，在無綫頒獎禮亦憑《聲生不息》及《青春本我》強勢殺入「飛躍進步女藝員」5強，同時再憑劇集《回歸》主題曲《一水兩方》角逐「最受歡迎電視歌曲」，風頭一時無兩！不過，Gigi坦言由於日子尚未逼近，故暫時未有太大感覺，反而着緊「媽媽」陳煒問鼎視后，隨即拿起屋企人的手機展示已投對方一票的截圖：「我攞咗屋企人嘅手機投票，大家記住係18號陳煒！（叫晒啲長輩投票？）冇錯！連我嘅Fans都知道，總之係發放晒所有消息，動用晒所有人力啦！」她講得出做得到，除了出口術，近日又在粉絲專頁上載呼籲投陳煒一票的影片，使盡渾身解數為「媽媽」拉票！

母女情深 免卻上契

對於Gigi瞓身力撐，陳煒大感窩心，訪問當日她們以「媽媽」及「阿女」相稱，陳煒更「媽媽」上身，不時為Gigi整理衣服及儀容，席間更互餵食物，場面溫馨。陳煒直言早已呼籲身邊朋友及粉絲群投Gigi神聖一票：「之前粉絲聚會都係叫佢哋必須投阿女一票，所有阿女有提名嘅，全部都投晒畀佢！」她又自爆在《聲夢傳奇》比賽期間已是Gigi的粉絲，未曾錯過她任何演出：「睇到愈大嘅舞台畀佢發揮愈大，好犀利，真係完全駕馭晒成個舞台，個舞台就係屬於佢嘅！唯一好擔心佢嘅，就係佢成日都因為緊張瞓唔着，食咗嘢一陣間又話肚屙，所以我成日叫佢有啲乜事就即刻話畀我聽，我即刻叫陳醫生（老公陳國強）攞藥畀你！」

陳煒將是第9次參與無綫頒獎禮，今次憑劇集《回歸》第6次角逐視后，由於該劇是香港回歸25周年的劇集，自然被睇高一線，她亦坦言今年感覺強烈，信心頗大：「鍾意呢套劇，因為有Gigi唱主題曲囉！希望呢首歌都攞埋獎就完美喇！」問到她們母女情深，有否想過正式上契？陳煒笑指雙方關係已遠超契媽及契女：「不嬲都叫佢做女，呢啲咁公式化嘅嘢唔使啦，我哋在心中！（咁會唔會趁新婚生番個？）唔好玩啦！如果真係有，天賜落嚟都唔會拒絕，但係相信都唔會有咁嘅可能性，我個女（Gigi）都咁大個。」Gigi聞言和應：「我嘅細佬妹都可以叫佢做媽媽㗎！」

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