【心理測驗】聖誕老人提提你　小心受騙

普天同慶的聖誕節，相信在不少場合都見過聖誕老人的蹤影，說起聖誕老人，不知大家第一時間又想起甚麼呢？不講可能不知道，原來對聖誕老人的想像，都可以看出你提防被騙的警示，來自日網「uranaitv.jp」的心理測驗，準繩地告訴你答案，「害人之心不可有，防人之心不可無」，玩一玩呀！

【問題】

請問在以下4項聖誕老人的特徵中，你認為哪一項是最不可缺少？

A. 紅色衣服

B. 白色鬍鬆

C. 肥胖身軀

D. 歡樂笑聲

【結果分析】

A.易輕信「權威人士」

看重紅色衣服的你，經常都只看到一個人的表面，習慣以社會中的頭銜來評判他人，偏向相信專家、教師等在不同界別具的「權威」人士，特別是當對方說出一些專業術語時，就更易獲得你的信任。要知道一個人的學識、地位並不等同於其為人、個性，這可能只是他們營造的假像，建議你多觀察一個人的行為，從而減低自己被騙的機會及風險。

B.易輕信「善良的人」

純潔的白色似乎代表你缺少一些「機心」，很容易相信對你好的人，其中亦包括剛認識的陌生人，不會懷疑對方背後的動機與目的，只會由衷地認定對方是一個好人，甚至會向對方敝開內心世界。雖然這個世界上的確有不少好人，但並非所有的善意都是毫無目的，在沒有時間佐證的情況下，還是要改掉完全相信他人的習慣。

C.易輕信「可靠之人」

龐大的身軀給人滿滿的安全感，你似乎是一個缺乏自信的人，心裏總想依賴別人，如果有一個看似可靠的人出現，說出讓你可以信賴他的話，你就會不自覺跟着對方去走，這就如同把你的人生無端交在別人手上，既會失去自我，亦可能會有意想不到的危險。告別被動的你，別再讓別人太過於掌控你的人生呀！

D.易輕信「嘴甜的人」

選擇笑聲的你想與周團的人變得親近，似乎是一個易感孤獨的人。因為想得到認同，所以往往會選擇遷就身邊的人。另外，你亦很容易接受及喜歡別人對你的稱讚，更會對此盲目地相信，令自己在別人眼中變成一個易哄騙的人。建議日常生活中，在接受別人善意的同時，亦要加入自己的理性，提防一些過於不切實際的話。