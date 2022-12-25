鄧詠雪飛台灣做節目　化身美人魚

藝人鄧詠雪（雪子）早前飛抵台灣拍攝一連兩集節目，寓工作於旅遊，更接受新挑戰，首度以英普主持節目，她說：「節目中有90%都係講英語，好開心可以有新嘗試。」談及首集到訪香港人最愛的旅遊勝地之一墾丁，她謂在節目中介紹較特別的玩意：「好似我嘅強項之一，就係扮美人魚，嗰度有香港冇嘅美人魚店，如果唔識潛水，可以租啲美人魚衫影相，我就潛咗落海，嗰度啲珊瑚真係好靚，我啲相只係用手機影，但都可以影到好似專業攝影師咁，就知道嗰度啲水好清。」

除落水外，她還走入茶園，親身了解茶葉的製作過程，又說：「睇佢哋由種茶、採茶，同埋點樣製作成茶葉推出市場，經過今次體驗後，先知道製茶嘅工序好繁複，好鍾意飲茶嘅我，會更加珍惜每一啖茶，真係要嗒真啲。」

而第二集，她則探訪較冷門的三地門，位於台灣屏東縣北端，鄰近高雄的高山上，更榮幸可以參觀原居民住所及試穿傳統服裝，雪子表示：「以前啲原居民係唔畀外來人入佢哋屋企，不過佢哋想宣傳同保留當地文化，所以破天荒畀我哋入屋拍攝，同埋最榮幸係可以試着佢哋嘅結婚禮服。」她大讚原居民熱情、友善，會視同村人如家人。

雪子最難忘是可以變身女Top Gun一嘗衝上雲霄滋味，她憶講述：「玩咗花式小型飛機，同機嘅機師係前空軍教官，所以好有經驗，試咗45度傾斜咁飛，好有離心力同埋睇到好靚風景。」