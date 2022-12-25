彩鈴帶病出席　《SBS歌謠大戰》嚴寒下舉行歌手凍到口震

韓國SBS電視台年底音樂盛事《SBS歌謠大戰》昨晚（24日）在首爾高尺天空巨蛋舉行，出席的歌手包括NCT 127、NCT Dream、THE BOYZ、Stray Kids、(G)I-DLE、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、CRAVITY、aespa、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans及NMIXX等。

昨日當地氣溫低至零下10度，但電視台仍安排歌手在室外行紅地氈，主持人與歌手都凍到口震，不少女團成員都身穿露肩裙，粉絲都很擔心偶像冷病，有韓媒公開批評電視台殘忍，除了藝人辛苦之外，在場觀看的粉絲和採訪的記者亦一樣要捱凍。

而ITZY成員彩鈴就疑帶病出席活動，有粉絲發現她在表演《WHAT I WANT》之後露出痛苦表情，似乎是忍痛演出，粉絲都十分擔心她的健康狀況，她事後在官方社交平台表示：「今天能參加《歌謠大戰》和做Psy前輩演唱會的嘉賓，真是很感恩的一天，很抱歉令大家擔心。」她又指公司一直很關心她的健康，但她很想完成演出：「這全部是我的意願，要罵的話就罵我吧。」