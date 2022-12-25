高海寧自爆曾壓力爆煲　受情緒困擾驚現輕生念頭

無綫花旦高海寧近日亮相楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》，自爆有情緒問題，甚至曾有輕生念頭！入行時因好身材備受關注嘅佢，坦言因而產生咗好多無中生有嘅負面報道，令佢飽受壓力：「嗰時有啲雜誌寫我爛蒲、成日出去玩，溝仔...我又唔出街，又唔蒲，後尾啲記者同我講返，『唔好意思寫咗你，因為寫你啲書賣得好呀，銷量第一』，有冇考慮過我感受？一個女仔嘅聲譽掌握喺你枝筆。」並指其實報道主角另有其人，但因「真嘅唔敢寫」令佢「食死貓」，佢甚至曾因此決心「封胸」：「我好唔開心，有一段時間又封胸又剩，唔想大家focus喺我身材上面。」

除負面新聞外，賣命努力賺錢養家嘅佢亦因壓力爆煲導致情緒出現問題：「我個世界崩潰咗，覺得冇人救到我。我不嬲好自愛，細個讀書好多同學會𠝹手，我覺得傷害自己好蠢...但有一下，我記得有一日，我同阿媽去supermarket買嘢等過馬路，有架貨車喺我面前飛快經過，我個腦pop咗一樣嘢，如果行出去會點，嗰下下意識反應係向後退咗一步，跟住第二日去睇醫生。」幸好有醫生嘅協助，加上佢之後嘅一趟背包旅行，啟發到佢何謂生活，價值觀亦180度改變，學識愛惜自己，搵番自己嘅生活。