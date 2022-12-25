楊思琦重提當年未婚生女　冇一刻諗過唔要BB

前港姐冠軍楊思琦於2012年突然宣布誕下女兒楊卓穎（Krystal），生父身份成謎，至前年佢再秘密誕下細仔，並透露BB父親係圈外人，兩胎都非常神秘。近日佢現身內地節目《麗人麗語》，談及過去生第一胎時做單親媽媽嘅心路歷程，佢坦言當時好大壓力：「生完之後點樣面對傳媒，嗰陣時都會有好大壓力。」又指面對負面新聞感無奈：「因為你嘅人生感情唔係樣樣嘢都咁順暢，只不過我係一個藝員，傳媒就要將我大肆報道，然後逐個細件放大加以創作。」並指冇澄清係唔想愈描愈黑：「最清楚（事件真相）嘅人就係我自己，外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩，我覺得冇可能。同埋我冇一刻有呢個想法。」

講到做單親媽媽，楊思琦認為唔需要在意外間目光：「依家大家嘅生活條件都好咗，女仔嘅能力高咗，有一定嘅經濟條件，反而想搵嘅對象隨年齡增長，有啲結咗婚，競爭力會好大。僧多粥少未必會搵到啱嘅人，唔係單親媽媽想行呢條路，係大環境造成，做咩要將個大環境原因歸咎於自己，點解唔可以搵一班女仔出嚟我哋去enjoy下食餐好嘅，人生唔係淨係搵對象呢件事，如果搵唔到你就唔使生活咩，呢個世界上冇話冇咗邊個唔得，千祈唔好有呢個諗法。」