【跨年慶祝】扭耳仔？摔東西？各國新年「古怪」習俗

緊接聖誕後，便是迎接2023年的元旦跨年，各國除夕倒數活動總少不免，但你可知道，在地球上某些國度，他們的元旦習俗是多麼離奇古怪？由現在這刻開始，大家真要學習去理解不同的異國文化：

印度．痛哭過年

人人也開心過年，偏偏印度人卻要哭着過年。踏入新年第一天，印度人都不許發脾氣，在印度某些地區，不但不會慶祝新年，而且還要禁食一整天，甚至要互相擁抱大哭，令人莫明奇妙。在印度人角度，元旦是代表歲月催人、人生苦短，故此該以哭聲來感嘆，印度人認真多愁善感。

巴西．互扭耳仔

巴西除夕傳統，是新年鐘聲響後，會一起拿火炬登山，尋找象徵幸福吉祥的金樺果。不過更奇怪是，在當地鄉村地方，也流行互相扭耳仔的古怪習俗，元旦見人就扭，象徵給對方祝福，這真是名副其實的「Happy扭耳」。

墨西哥．年尾忍笑

墨西哥人習俗也很奇怪，他們在除夕前，竟要禁止笑。墨西人想法是，笑聲會趕走運氣，如可以在年終最後5天不笑，在新一年就可迎來好運，換言之忍不住笑，才大吉利是。

秘魯．穿黃底褲

中國人過新年，愛穿紅衣，代表喜氣洋洋。但秘魯人卻喜歡黃色，因為黃色是太陽顏色，代表喜氣幸運，他們過新年會買新的黃色內衣褲穿，祈求有「貼身」好運，難怪新年時候，秘魯街頭商販都在擺賣黃色內衣褲，人們都一身黃色打扮四處走，愈黃愈有福氣呢。

土耳其．摔破石榴

土耳其人特別鍾情石榴，愛它鮮紅多汁，象徵健康富足，故此每到跨年時刻，他們家家戶戶就會把石榴摔破在家門前，弄得紅汁四濺，卻充滿健康豐盛寓意。但新年過後，清潔石榴汁變成頭痛問題，因此現在大部分人都改以「灑汁」代替，取個意頭就好。

英國．踏腳看運

英國人在除夕夜，都會帶酒和糕點出外拜訪，並且有不敲門，直接就走進親友家裏去的風俗。在除夕夜後，於元旦踏進家門的第一腳，將預示這家主人新一年的運氣，若進門客人是黑髮男人，又或是快樂幸福富裕的人，主人將全年好運；但如果是淺黃頭髮女人，又或是憂傷貧窮不幸的人，主人便全年倒楣，開門認真大壓力。

蘇格蘭．錢放門外

蘇格蘭人最現實，他們相信新年出門，第一眼見到錢財現金，來年會有發財運。為了製造機會，在除夕夜他們會預先把現金放在家門前，待元旦早上出門，便能「一見發財」。蘇格蘭小偷也守規矩，絕少會打這些「意頭」錢主意，也算盜亦有道。

西班牙．吃12葡萄

西班牙人在除夕夜，都會全家一起慶祝，當午夜12點敲出第一響鐘聲， 大家便開始吃葡萄，如能每一響吃一粒，連續吃下12粒，他們相信來年一定如意吉祥。西班牙人過年也有禁忌，就是不能讓孩子生氣、哭鬧、打架，否則會不吉利，所以新年時大人對小朋友都會千依百順。

意大利．打碎舊物

意大利人過新年，就相當豪邁，他們每家也會收集家中舊物，並把可以打破的東西，都盡情摔至粉碎，並且全數扔到屋外，以表把厄運與麻煩送走，這個傳統也頗像大掃除，只難為了清潔工人。

法國．酒喝清光

法國人過年習俗，最簡單直接，就是從除夕開始，一直狂歡暢飲，直至1月3日才結束。在除夕夜，法國人更一定要在新年到臨前，喝光家中所有酒，新一年才會有好運氣，總之新年就是不停地喝。