【除夕食乜好II】矜貴和味好選擇　食完Count Down迎新年

打工仔，一年由年頭忙到年尾，趁年尾當年要慰勞一下自己同身邊人，食餐矜貴高質除夕餐再直落Count Down迎接2023新一年。

名廚意味

要食矜貴又滋味的大餐，名廚出品相信贏得不少信心吧！由餐飲集團JIA Grouph與名廚Antimo Maria Merone共同創立的ESTRO，於12月31日推出除夕晚宴菜單，8道菜盛宴包括紅蝦配珊瑚意式奶凍、檸檬和魚子醬；Bottoncini芝士配三重雞肉清湯和烤嫩洋葱；意大利寬麵配拿坡里燉肉和水牛芝士；藍龍蝦配柑橘沙巴翁和茴香、甜點草莓撻等，相當豐富，另可額外加錢體驗葡萄酒研討會。此外，餐廳亦推出全新嘗味餐單，分別是6道菜的「精選」（Essentials）及8道菜的「豐盛」（Extended），可另加6杯或8杯葡萄酒。菜式用料上乘，有用地中海香草和香料醃製的野生鰤魚；掛滿巴馬臣芝士醬汁、牛奶和鼠尾草汁及鮮刨阿爾巴白松露片的Bottoni in Bianco意大利麵；為西班牙慢烤小羊肉配朝鮮薊、朝鮮薊泥、烤小洋葱、薄荷油和肉汁等，是新一年犒賞自己與至愛的好味之選。

海鮮盛宴

喜歡食海鮮的，中環Soho區的海鮮專門店Percy's大廚Braden Reardon就特別為海鮮控設計了除夕夜海鮮盛宴，前菜有香脆煙熏"Tater Tots"鰻魚、法國新鮮Fine De Claire生蠔、麥芽黑麥麵包，還有鮮甜北海道扇貝配搭口感細滑、圓潤飽滿的魚子醬，以及清淡甘甜海膽配新鮮蘆筍，浸在奶油荷蘭醬中奉客，質感細膩柔滑。主菜方面，有新鮮啖啖肉的緬因州龍蝦，以奶油椰子打成濃湯汁並配搭牛油果、柑橘和香草。無肉不歡者則可以選擇濃郁美國牛小排配黑松露和紅蘿蔔，肉質鮮嫩而牛味濃。大家更可以額外加配30克Kaviari魚子醬，令晚宴昇華。甜品是熱情果蛋糕，搭上新鮮杧果和木瓜，甜滋滋令感覺美滿。想佳餚配美酒，只需加幾百元，即可享用兩小時無限暢飲套餐，有多款精選氣酒酒、紅白餐酒、烈酒及啤酒選擇，讓大家更盡興。

炭火燒烤

喜歡炭火香氣肉食與海鮮的，主打直火燒烤的Fireside或者是不錯的選擇。餐廳於除夕選用優質肉類與海鮮入饌，設計出限定菜單，於12月31日及2023年1月1日供應。套餐由阿拉斯加帝王蟹伴焦化牛油荷蘭醬、蟹籽和韭菜揭開序幕，香氣馥郁又開胃。緊接上桌的是煙熏北海道帶子，浸在海藻沙巴雍醬入面，面層加有榛子油及黃金混合品種魚子醬（Cristal Caviar），鮮香層次豐。然後是雞油菌配上煙熏蛋黃、意式煙肉及現刨新鮮的黑松露，味道層次豐富又濃郁。主菜方面，有餐廳招牌的西班牙紅蝦（Carabinero Flambadou），以乾式熟成牛脂肪直火燒烤而成，獨特香氣配上紅蝦的鮮甜味，滿腔滋味。還有鮮嫩多汁的法國乳鴿佐烤柿子、乳鴿肉醬，撒上意大利阿爾巴白松露碎，菌香馥郁又肉嫩鮮香。至於屠夫推介的澳洲Blackmore和牛M9+西冷牛扒伴薯泥，「食肉獸」又點可以錯過呢！最後以La Viña焦香芝士蛋糕佐大黃雪葩及松露朱古力蛋糕（Petit Four）配忌廉、紅莓碎及薄荷棉花糖，為盛宴畫上完美句號。

音樂陪伴

想聽住Jazz迎新年？隱世餐廳及酒吧Foxglove今年就請來著名的日本爵士樂隊Bloodest Saxophone於除夕夜現場演奏，帶來古典與復古音色，讓感官有極致享受。晚宴於7pm開結，10pm後便可加配3小時無限暢飲Moët & Chandon Grand Vintage 2013。Bloodest Saxophone於東京成立，一直以「讓色士風統治世界」為座右銘，素以出色的跳躍藍調和搖擺樂而聞名，自1998年來一直堅持向懷舊致敬，每次演出時都將次中音色士風的音色發揮得淋漓盡致，恍惚帶大家穿越時空到Illinois Jacquet及Arnett Cobb的年代，別有一番風味！