黎諾懿被評廚藝0分　大仔小春雞恨做明星想上台獻技

藝人黎諾懿今日（25日）在美食節上示範兩款美食，其太太及大仔小春雞在台下捧場。諾懿透露今日會跟家人在家中慶祝聖誕節，問他今晚是否要親自下廚？他說：「唔會喇，夾埋有15個人，太多人，所以會叫外賣，小朋友最重要係交換聖誕禮物啫。」

講到兒子現身捧場，他笑言兒子不停問他為何不讓他上台：「我話你今日冇收錢，所以唔可以上台，太太本來想行吓美食節，佢都唔畀，話要睇埋我煮嘢食先，仲再三吩咐我記得同人講我個仔都在場，佢想捧自己做明星。（你做星爸？）佢搵到錢，我冇問題，行行出狀元，佢每次都好想同我一齊做嘢，而且佢鍾意煮嘢食，佢比較鍾意出風頭、唔怕醜。（唔收錢都要上台？）佢對錢冇概念，佢要上台表演，但佢唔係次次狀態都咁好，有時會搗蛋。」

不過，他指兒子在學校及家中是兩個樣：「老師話佢好斯文、好幫手，係愛護大家嘅哥哥，我都喜出望外。佢好識睇人眉頭眼額，見唔同人講唔同嘢好蠱惑，將來能成大器，我唔知佢將來喺社會唔會有地位，但就一定唔會餓死。（你輸畀佢？）輸咗好耐，我到40歲先識好似佢咁。」其後小春雞加入訪問，他稱也想上台獻技，自言拿手煮魚、雞及薄餅，問到他與爸爸相比，哪個廚藝更好？他說：「我好啲。（畀幾分自己？）1千萬分。（爸爸呢？）1分。（媽媽幾分？）1千分。」但他又突然將諾懿分數下調至零分，非常搞笑！