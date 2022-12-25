糖妹認定Mr. Right　閃婚先公開另一半個樣！

藝人糖妹以美食展代言人身份出席活動。她透露已出任相關代言人6年，疫情下等了3年終有實體嘉年華，故感到十分興奮及開心。近期集中於內地發展的她，聞得即將通關即說：「我隔離過咁多次，希望盡快搞掂，可以返廣州見婆婆同過年，想陪佢多啲。（買層樓畀佢？）佢有地方，最近我就買咗條金鏈畀佢，佢話自己畀晒啲嘢我哋，叫我哋咁咁咁，我唔鍾意佢講埋啲咁嘅嘢。」孝順的她坦言點新年願望是婆婆長命百歲：「佢90幾歲，內地疫情好似剛剛開始咁，我真係好緊張，我都想佢可以嚟香港旅行，難得我終於有呢個能力，帶佢周圍去睇吓呢個世界。」

與男友拍拖3年的她被笑「搵個孫女婿畀婆婆」，她說：「呢啲嘢急唔嚟。感情雖然穩定，但希望雙方再喺事業上衝刺，組織家庭都要經濟OK。（男友見過婆婆未？ ）未，我都成日見佢（男友）唔到，真係問到我嘞。（男友幾時會正式曝光？）有機會，我希望閃婚就畀佢正面大家睇，哈哈！要保留神秘感，佢又唔係圈中人，唔好畀壓力佢。」糖妹承認「已睇啱」：「希望大家都認定對方，但未求婚，未去到呢個階段。」接下來的日子，她希望中港兩邊走，有透露即將在內地舉行音樂會。