泳兒準備好攞獎　預告戰衣挑戰性感極限

歌手泳兒與林奕匡今日（25日）出席商場活動，有指「叱咤女歌手金獎」將是她和鄭欣宜之爭，兩人的冠軍歌數量及播放率勢均力敵，她坦言入行17年，從未攞過「叱咤女歌手獎」，上年只憑《荊棘海》得「叱咤十大」，她說：「我唔係唔想攞（金獎）囉，不過有咁好成績都好開心。」問她自感取勝之處，她又指跟欣宜無論身形，曲風及性格都有分別，每個人都不一樣。

她謂頒禮獎愈近，心情愈緊張，尤其是其歌迷：「都好多人問我有冇信心攞獎，有啲Fans仲提議我出多首歌，或編製不同版本，我都同自己講唔好畀太大壓力自己。」雖然盡量自我調整心情，不過她直言已作好攞獎準備：「戰衣都會挑戰性感極限，同埋我都準備好致謝詞，要多謝幫過我嘅人，上次因為花咗太多時間喊，講唔到啲乜嘢，如果有機會上台攞獎會控制吓啲情緒，唔好喊咁多時間。」

林奕匡趕返屋企寫歌

林奕匡表示昨日（25日）平安夜難得和逾10位朋友齊食飯聚會，席上還為張頴康慶生，不過飯後就趕回家，因要趕寫歌：「都欠好多人啲歌。（欠10首？）咁又冇，不過要寫歌畀自己，自己都成年冇出新歌，畀Fans追問，作歌畀自己都大壓力，相信明年1月有新歌推出。」

問到如何和太太慶祝聖誕？他說太太本來考慮陪他出席活動，但其後她又想留家睇韓國騷，所以晚上才跟太太捧組合C AllStar戶外騷場，又指喜歡做戶外騷，因為氣氛好、環境靚，唯一隱憂是天氣問題：「試過去主題公園捧Ed Sheeran場，呆等咗兩個鐘，點知落雨要取消咗。」