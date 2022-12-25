陳奕迅平安夜開人生第100場紅館騷　Fans揼地叫Encore

歌神陳奕迅（Eason）平安夜（24日）繼續其演唱會，也是他第100場紅館騷，值得慶賀，所以觀眾都全程High爆，安歌時得到Eason清唱德文版聖誕歌及瑪利奧派對也不肯罷休，苦苦狂叫揼地安歌15分鐘，終於把台底的Eason打動，得到他再升台送多一首《明年今日》給大家過聖誕節。

期間，Eason笑稱聽說是其第100場紅館騷，觀眾即瘋狂歡呼，叫聲震裂紅館，Eason說：「其實我冇理，既然第100場！我哋一齊慶祝喇！畀啲掌聲你哋自己！好似網球員咁，第100場咁...結果輸咗咁點？哈哈哈，都係照慶祝囉，冇咩所謂，音樂仲好，音樂係冇輸贏，有時係啲人搞drama，話吓邊個好啲、邊個差啲、佢音長啲、佢又短啲，其實音樂係講feeling…唔係咩？哈哈。」

他又笑言開場時忍唔到笑：「有個音都唱錯咗，唏！過咗就過咗！What is past is past！呢個騷就係講緊Now先係最緊要！冇咩講喇，成個古仔係歌入面講晒，希望你哋會有一個好溫暖開心聖誕節！好多謝你哋咁踴躍入來陪我過今晚，第100場演唱會，係咪100都唔緊要，你哋係到已經係最緊要嘅嘢！就係咁簡單。希望大家有不如意，有害怕，今晚有一些好的能量，你哋可以吸到返去。Merry Christmas！我會繼續做好本分唱好歌。」

在安歌環節，他先是驚喜地清唱了德文版Stille Nacht，觀眾報以熱烈歡呼聲，他跟大家開還笑，降台走人，觀眾狂叫時，他又再升台笑道：「講笑啫，平安夜點會唔Party㗎？」繼而唱出《馬利奧派對》。每晚觀眾都明知安歌過後，Eason便不會再出來，安歌後乖乖離開，但可能是平安夜，大家都不捨離場，九成觀眾仍於座位中狂叫安歌近15分鐘，最後Eason被觀眾熱情打動，再次升台。

上來後，他笑話：「你哋好賴皮，我衫都換晒，你哋想點呀？你哋聽日唔使開工呀大佬，我要返工....我要返嚟呢度，我仲有幾場，我仲有一半呀！你哋傳咗出去就真係大件事！我想話你聽，係今晚係例外，我聽日衫都唔換，截架的士即走！乜都聽唔到！你哋真係好嘢呀你！竟然九成人喺到！」最後他再唱《明年今日》，觀眾亦一起大合唱後才滿足離開。