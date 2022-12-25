李佳芯除夕冇人約　唔靠「失靈媒人」林盛斌搵伴

藝人李佳芯（Ali）今日（25日）出席購物節活動，在工作中度過聖誕的她笑言下次要改變心態：「唔應該問我有冇異性約，而係有冇單位約我，咁我會開心啲，有工作。（你寄望除夕有人約？）我都希望有，但暫時冇，我嗰日仲係Available，有單位想搵我做嘢都可以。」

Ali表示沒有呼籲性異約她，但認為佳節會想有熱鬧氣氛，但不一定要異性陪，有朋友或家人都開心，又指身邊仍有不少未脫單的女性朋友，問她是否不用墊底？她說：「又唔好咁比較，單身都可以好開心，可以有朋友同自己嘅生活。（揀工作定係約會？）工作啦！工作都緊要，希望工作同愛情可以平衡到，呢個係我最終極願望。（依家側重咗一邊？）近期獨處咗一段時間都係好事，更了解自己同方向，希望將來唔需要兜路。」

問她會否找圈中金牌媒人林盛斌（Bob）幫手時，Ali指相信對方很忙：「佢身邊應該好多朋友搵佢。（你排定隊先？）佢咁忙，我交畀個天。」講到擇偶條件，她自問沒有條件：「人大咗就冇列過清單，每個人都需要溝通、價值觀相同，搵個靈魂伴侶，依家就隨緣，就算對方符合晒你個清單，但唔鍾意就唔鍾意，又可能對方唔鍾意你呢，要搵個互相相愛嘅好難。」

另外，Ali不忘宣傳明天播出的新劇《有種好男人》，表示大家可以邊拆禮物邊看，問到是否拆她？她笑言：「都OK。」