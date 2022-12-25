陳蕾岑寧兒音樂會大展身手　上演「錦田車隊」《Mario Kart》大戰

歌手陳蕾（Panther）與岑寧兒（Yoyo）昨晚在九展舉行首個聯乘音樂會，音樂會以「We Wish You A Warm Winter」為主題，兩位歌手及製作團隊都於音樂、舞台設計精心策劃，為求令樂迷可以有個「和暖冬日」感覺，她們在點點燭光的聖誕樹下登場，除了合唱及演唱別人的歌曲，亦有互唱對方作品。

演唱期間，觀眾亦隨旋律以手機燈光化一片燈海擺動，她們感謝入場觀眾願意到場同度平安夜，Yoyo亦感謝台上眾多音樂人，更向陳蕾表白：「因為陳蕾我先肯做（今次演出）咋！」Panther亦回應，雖然兩人的音樂風格有所不同，但不同之中亦有共通點，希望能於今次展現予觀眾。

她們更在台上「大展身手」，有觀眾面前上演一場「錦田車隊」的《Mario Kart》大戰，引來全場熱烈歡呼。Yoyo笑言：「相信大家都等咗（呢Part）好耐，我自己都係！」一向以「車神」自居的Panther就於一眾觀眾面前慘敗Yoyo兩次。雖Yoyo出言安慰：「我好少贏陳蕾㗎！」但陳蕾仍表示：「我依家心情好複雜，平時成日拎第一，依家大家唔會信我啦！」十分搞笑。勝出的Yoyo則獲得為樂迷演唱多一首歌的機會，她特意選一首聖誕歌為音樂會作結。