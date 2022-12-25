張敬軒會展騷收「軒弓」做禮物　玩一箭一鵰

張敬軒於《REVISIT演唱會》跟歌迷過平安夜，一開場他已經向歌迷派禮物：「一定同大家共度愉快嘅平安夜，大家放心交畀我！會展話唔收加時費！」令歌迷開心到飛起，軒公最終九點半開場唱近零晨一點，更連環安歌三次先散場，令大家滿載而歸。

軒公除了向歌迷派禮物，他亦收歌迷禮物收個不停，經常於他演唱會中出現的一位搞鬼死忠男歌迷，昨晚又再出現，今次更做了一把膠雞加上雞毛掃的弓，自稱這禮物名叫「軒弓」，弓上寫上：「軒弓一發射全心。」全場大笑，軒仔笑問他：「又係你呀，陳生？你係咪喺TVB做道具出身？人地一箭雙鵰，你一箭一鵰，你個隻雞⋯⋯仲冇晒毛，其實鵰同雞你識唔識分？為免你引起附近觀眾不安，我收咗佢啦。你已經變成我每次演唱會嘅一幀風景啦，每次都有唔同大禮。我好想自己係觀音菩薩，有個葫蘆可以收咗你。」妙語連珠笑死觀眾。

唱完《 傾慕》這首歌時，軒仔忽然說：「我爆咗件衫，唔知係咪今日食多咗兩舊雞髀原因，爆係『加拿大』嗰個位。」工作人員即衝上去為他解決問題。觀眾此時就大叫他「除衫」，他笑道：「除衫呀？呢件衫真係要講吓，除咗唔係睇上身，係要睇下身，因為條褲係see through。」然後他拉開外衣，讓大家清楚見到他的see through褲內，藏着約隱約現美腿，引得歌迷興奮依嘩叫鬼，狂叫他除褲，軒公笑道：「喺咁高雅嘅時侯，唔好講呢啲嘢污辱咗呢part喇，夜啲先講啦，有味嘢夜啲講先開心。」

Encore了三次，軒仔更開心預告，明年3月他將會飛去倫敦Royal Albert Hall舉行演唱會，他笑說：「咁耐冇飛，到時不如一齊飛過去倫敦旅行兼睇軒公啦！」