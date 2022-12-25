東坂美由 3公斤巨乳

見到上圍豐滿嘅女性，除咗望到眼甘甘之外，唔知大家會唔會嘗試估吓對波有幾重呢？呢個問題通常唔會有確實答案，但如果問到東坂美由呢位日本寫真界大波妹，你一定會被佢嘅答案嚇親，無錯，足足3公斤，真係分量十足！

真材實料

日本寫真界有好多巨乳女優，但係點樣分辨到佢哋對波係真定假呢？既然冇辦法用手摸，就只能靠目測，留意佢哋嘅演出有冇異樣，事關上圍加咗料嘅女優好多時怕穿崩，唔會成日跑跑跳跳，費事畀大家睇到佢對波喺任何情況下都Keep住又硬又實，至於東坂美由似乎未驚過，拍寫真嗰陣總係跳跳紮，一於用行動證明自己係真材實料！美由話，自己對H奶嘅總重量達3公斤，等於孭住兩個夕張蜜瓜喺心口，負擔都幾大，都為咗粉絲獲得激盪嘅視覺享受，唔介意係咁將對奶又揈又拋！除咗對波好睇，美由成日面露笑容，粉絲見到佢，無論心情幾差都即刻開心晒！

發揮所長

東坂美由喺2018年加入寫真界，因身材火辣，事業發展得幾順利，多次參加選美比賽都能夠入圍，試過喺《Exciting Max》雜誌主辦嘅「2021年寫真學園大獎」中攞到話題獎。除咗拍寫真，本身鍾意跳舞嘅美由亦不斷搵機會一展身手，原來佢曾經參加過全國舞蹈大賽，所以佢會喺拍寫真時表演跳舞，亦為美少女組合Cametre擔走編舞工作，同埋為朗讀劇場嘅演員擔任舞蹈指導。美由仲有個目標，就係可以創立舞蹈表演團體，希望佢有朝一日可以夢想成真喇！