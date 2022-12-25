馬德鐘新劇做番「老本行」演G4　大讚劇組做足資料搜集

藝人馬德鐘、李佳芯、陳自瑤孭飛的無綫新劇《有種好男人》將於明日首播，於入行前曾當過紀律部隊G4的德鐘，今次將做回「老本行」，飾演G4出身的保安公司保鏢團隊主管，劇中亦呈現不少G4工作程式及習慣，德鐘受訪時大讚劇組做足資料搜集，笑言自己已毋須再給予意見，但也有開心分享G4小習慣供演員參考：「因為每分每秒都有可能係救人命嘅時間，所以企喺度時，G4對手一定要擺喺前面，方便以最快速度行動。」並謂因要貼身保護重要人物，故必需確保有足夠力氣陪伴對方上山下海，體能訓練因而非常重要。曾透露保護過戴安娜王妃、前港督彭定康等的他，被問到可曾遇上任何驚險場面？德鐘錶示：「香港G4係達到世界級水準，佢哋嘅陣形做得好好，所以喺香港發生事故機會好低，反而試過有醉酒佬走埋嚟鬧事。」

而陳自瑤則飾演大癲大肺卻又有戀愛腦的保險銷售員，坦言因角色好多嘢講，故演繹時絕對有挑戰：「基本上場場都有我講冇人講，好多對白，有時都驚自己拿捏得唔好，令觀眾覺得乞人憎，希望畀到新鮮感大家啦。（現實中有「戀愛腦」？）每個女仔後生時多數都係戀愛腦，好少咁理性，但隨住年紀慢慢大咗，個人成熟咗就冇咁戀愛腦。（角色喺愛情世界入面智商急降，仲畀另一半呃錢！）本身我係好容易相信人，但金錢我都睇得好緊，因為市面上太多騙案，同埋人大咗都唔會盲目為愛情付出自己嘅金錢或感情。」