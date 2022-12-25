男人好色，正常到極，只係平時掩飾得好，先唔會畀到人「猥瑣」嘅壞印象。當然想知道一個人鹹唔鹹濕，其實都好易捉到路，特別係對於以下同路（Road）字有關嘅話題有反應，就足以證明係好色之徒。

Road Up for Repair 此路不通？

用情色俚語嚟表達，勝在夠隱晦，假如女伴同你講「Road Up for Repair」，當然唔係指通往屋企條路要維修，而係指自己正值月事，唔方便曳曳咁解。又考吓大家，知唔知「Road Less Traveled」係指邊個身體部位？簡單啲講，唔係正路先會少人行，好明顯答案就係指後門。講起後門，據美國莫奈爾化學感官中心嘅研究發現，老鼠嘅肛門存在味覺受體，一旦將呢組受體移除，雄鼠會永久失去繁殖能力，相關結果有助研發男性避孕藥同治療不育。

The Cross Road 經典體位

講到四仔片嘅經典性愛體位，唔少人都以為係傳教士式或推車仔，其實係「The Cross Road」至啱！點解？因為呢招方便鏡頭拍攝重點部位，而且動作難度唔高，可以話係半邊鵝髀嘅變種，分別在於男方並非跪喺床，而係個身側側哋，同女伴以兩腿交叉嘅方式進行活塞運動。性學家話呢招優點在於男女雙方都有主動權，同時又能有效刺激G點，唯一缺點係男方腰力要夠強，否則冇可能做到強勁活塞運動。

《Hit The Road》 路上獵艷

講起Road，相信唔少四仔迷都會諗起Digital Playground喺2017年推出嘅人氣作品《Hit The Road》，一來由四仔名導Robby D.執導，二來演出陣容包括Selena Rose、Anikka Albrite、Alexis Monroe等多位天后級脫星，而最緊要係劇情夠吸引！故事講述呢班索女背包客正進行徒步環遊美國之旅，卻分別喺路上遇到自己所愛，後來剩低Alexis Monroe繼續旅程，以為要孤身走我路，偏偏撞到心儀富豪型男。究竟呢段情緣能否開花結果？浪漫嘅愛情主題加上高質嘅拍攝水平，令呢套四仔喺2018年AVN同XBIZ頒獎禮上獲最佳劇情及最佳拍攝兩項提名。

同場加映：Miru成癡之路

唔少出道時以純情為賣點嘅AV女優，都會隨住年資加深而慢慢轉型，2018年以S1專屬女優身份出道嘅Miru就係一個好例子。當年佢嘅藝名叫「坂道美琉」，憑住純情形象同擅長騎乘而深受AV迷歡迎，並且喺2019年「FANZA成人獎」中獲得優秀新人女優獎。不過，人氣愈嚟愈高嘅佢，似乎不滿足於此，喺同年開始轉型做癡女系女優，仲因為床上作風狂野，令星味更上層樓，呢套喺2022年推出嘅《你想被Miru逆癡漢嗎？》，更被AV迷稱為佢嘅癡女代表作。