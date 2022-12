男人好色,正常到極,只係平時掩飾得好,先唔會畀到人「猥瑣」嘅壞印象。當然想知道一個人鹹唔鹹濕,其實都好易捉到路,特別係對於以下同路(Road)字有關嘅話題有反應,就足以證明係好色之徒。

Road Up for Repair 此路不通?

用情色俚語嚟表達,勝在夠隱晦,假如女伴同你講「Road Up for Repair」,當然唔係指通往屋企條路要維修,而係指自己正值月事,唔方便曳曳咁解。又考吓大家,知唔知「Road Less Traveled」係指邊個身體部位?簡單啲講,唔係正路先會少人行,好明顯答案就係指後門。講起後門,據美國莫奈爾化學感官中心嘅研究發現,老鼠嘅肛門存在味覺受體,一旦將呢組受體移除,雄鼠會永久失去繁殖能力,相關結果有助研發男性避孕藥同治療不育。

The Cross Road 經典體位

講到四仔片嘅經典性愛體位,唔少人都以為係傳教士式或推車仔,其實係「The Cross Road」至啱!點解?因為呢招方便鏡頭拍攝重點部位,而且動作難度唔高,可以話係半邊鵝髀嘅變種,分別在於男方並非跪喺床,而係個身側側哋,同女伴以兩腿交叉嘅方式進行活塞運動。性學家話呢招優點在於男女雙方都有主動權,同時又能有效刺激G點,唯一缺點係男方腰力要夠強,否則冇可能做到強勁活塞運動。

《Hit The Road》 路上獵艷

講起Road,相信唔少四仔迷都會諗起Digital Playground喺2017年推出嘅人氣作品《Hit The Road》,一來由四仔名導Robby D.執導,二來演出陣容包括Selena Rose、Anikka Albrite、Alexis Monroe等多位天后級脫星,而最緊要係劇情夠吸引!故事講述呢班索女背包客正進行徒步環遊美國之旅,卻分別喺路上遇到自己所愛,後來剩低Alexis Monroe繼續旅程,以為要孤身走我路,偏偏撞到心儀富豪型男。究竟呢段情緣能否開花結果?浪漫嘅愛情主題加上高質嘅拍攝水平,令呢套四仔喺2018年AVN同XBIZ頒獎禮上獲最佳劇情及最佳拍攝兩項提名。

同場加映:Miru成癡之路

唔少出道時以純情為賣點嘅AV女優,都會隨住年資加深而慢慢轉型,2018年以S1專屬女優身份出道嘅Miru就係一個好例子。當年佢嘅藝名叫「坂道美琉」,憑住純情形象同擅長騎乘而深受AV迷歡迎,並且喺2019年「FANZA成人獎」中獲得優秀新人女優獎。不過,人氣愈嚟愈高嘅佢,似乎不滿足於此,喺同年開始轉型做癡女系女優,仲因為床上作風狂野,令星味更上層樓,呢套喺2022年推出嘅《你想被Miru逆癡漢嗎?》,更被AV迷稱為佢嘅癡女代表作。