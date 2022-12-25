鄭俊弘情難自控變癡父　追多個頂唔住

藝人鄭俊弘（Fred）與何雁詩兩年前拉埋天窗，至今年中喜獲麟兒，一家三口幸福滿瀉。經過大半年Chur爆拍劇生活後，Fred終可宣告放假休息，把全部時間奉獻家庭，他坦言現階段有仔萬事足：「望住佢好開心，心情同以前好唔同，個人亦開朗咗好多，唔單止我，太太同屋企人都係因為有呢個小朋友關係提升咗！」

兒子獲長輩們錫到燶，令Fred非常感恩，問到可有被催生多個？Fred笑說：「佢哋未，但我同太太都有計劃，希望唔使等咁耐，首先係太太休息夠身體準備好先。（想追仔定女？）初頭想生女多個生仔，但係當個仔一出嚟就覺得好完美，乜嘢都冇所謂，如果第時生埋個女，我應該就死得，因為依家已經癡戀個仔，攬住佢，好愛佢。我一路走來都唔容易，不過經歷過嘅嘢已經過去，呢一刻係最幸福。」

與黎耀祥傾湊仔經

由於已有3年沒返加拿大探父母，故計劃年底舉家飛當地，順道四代同堂溫馨過年：「爸爸媽媽由我哋結婚都未同佢哋食餐飯，個孫都未見到，所以點都要返去見啲長輩，畀個仔見吓太嫲。」

而Fred於無綫新劇《輕．功》演中韓混血兒，乃一名功夫迷，與黎耀祥繼《大太監》及《名門暗戰》三度合作，Fred指他們相隔8年再聚頭，劇中還不乏對手戲，故也有趁未埋位時請教湊仔經：「大個咗就夠膽同祥哥傾偈，佢會講吓人生、演戲，同上年喺內地發展嘅經歷，所以對佢了解深入咗！」

地點：Nomad（深水埗白楊街32號地舖）