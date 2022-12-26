【是日通勝】

農曆十二月初四

壬寅年 壬子月 癸丑日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：交易、出行、嫁娶

忌：詞訟、行喪、取魚

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、27、36、48

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：擇偶不可只看外表，志趣相投才可細水長流。

金牛座：財運上升，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

雙子座：愛情運不錯，單身者謹記幸福要靠自己爭取。

巨蟹座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

獅子座：運勢平穩，學懂感恩和知足，心情會更加靚。

處女座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

天秤座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

天蠍座：人紅是非多，即使身處順境也不要得意忘形。

人馬座：凡事要向好的方面想，不應把失意無限放大。

山羊座：受人事問題困擾，事業遇阻力，要謹言慎行。

水瓶座：事業運稍遜，謹記安守本分，忌越俎代庖。

雙魚座：愛情事業兩得意，今天沒有甚麼問題難倒你。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 人緣佳

（跌）羊 欠自信

鼠：事業運極佳，趁勢加把勁，易脫穎而出。

牛：心態正面，工作積極，易贏得別人讚賞。

虎：財神臨門，求財不乏機遇，好好把握。

兔：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

龍：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

蛇：人緣甚佳，抽空陪家人聚餐，樂也融融。

馬：運勢跌入谷底，提防小人趁機落井下石。

羊：是日沖煞，判斷易出錯，信心受到打擊。

猴：桃花旺，有伴侶者宜抽空享受二人世界。

雞：有望發揮自身才能，易得到想要的結果。

狗：財運特別差，處理金錢往來勿掉以輕心。

豬：行動力弱，謀事三心兩意，犯錯機會大。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

山川滿目淚沾衣 富貴榮華能幾時

快到農曆新年，相信大家已開始做各式各樣的準備，希望來年能心願達成，把霉運掃除，重新出發。

今年有機會參與電視台的新春節目，作為學者的我，負責講一些生活上的應用，希望突破改運格局，而我所用的口號是開運有「元」機，意思是要洞悉天機，輸人不輸陣，那怕你有運或沒有運，年頭就要為自己布局。

中國人講意頭，萬事要有好開頭。從古到今，家家户户都趁新年把「福」字貼在當眼處，希望為自己帶來福祿福德等等，今天就同大家分享「福」字。中華文字從筆劃開始已帶出先賢智慧，現今有人把「福」字倒貼，寓意福到，但其實口卦和文字開句都是說倒貼，不是到貼，意思一開始便先倒，不好意頭。試拆解字的結構，「福」字的偏旁為祈字部首，有祈福及神的意思。另一邊可拆成一口田，就是一家人有飯吃，豐衣足食，坊間有一罵人的說話叫「倒米」，即無能破壞，錯對大家喜愛。按傳統，先把大的「福」字貼上大門，之後才在屋內貼上較小的「福」字。注意兔年有3個位不宜貼揮春，分別是西北、東、東南，最宜貼南北，最好在太陽下山時貼上。