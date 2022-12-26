娛圈單打︱人在巴黎打橫行 艾蜜莉的五宗罪

作為Netflix最受歡迎影集之一，《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第三季未推出先轟動，大家都急着想知Emily情歸何處，再加上百看不厭的巴黎美景和時裝，這套影集無疑集齊所有大熱元素，難怪甫上架即進佔各地排行榜前列。

不過，本欄要雞蛋裏挑骨頭，數一數Emily五宗罪。現實中倘有這麼一號人物，不管職場還是情場，都實在是個頗危險的存在。

第一宗罪：綠茶心機婊。這在情場上是所有女生的大敵，Emily在第二季中，既搭上閨蜜Camille的大廚男友Gabriel，其後又要扮好心幫二人箍煲，直把Camille當傻瓜，最後更「送上門」欲向Gabriel示愛。如此「閨蜜」令人心寒！難怪第三季中，Camille不再將Emily推心置腹。

第二宗罪：當男友係備胎。第二季登場的英國黑人型男Alfie，個性討好，對Emily真心一片，可惜Emily一直當他是備胎。第三季更有爆炸性結局，令人替Alfie不值。

第三宗罪：為了工作犧牲友情。由於沒有利益轇轕，Emily與Mindy始終非常老友，但在第三季中，Emily為了工作當眾羞辱Mindy男友，令Mindy也不禁指Emily沒有顧她感受。

第四宗罪：搶同事風頭。儘管每次都擺出為條Team好、為公司好的模樣，但Emily老愛將同事的案子據為己有，當着客戶面前Sell自己的橋，讓同事的努力化為烏有。若現實中有這種同事，大家頂唔頂得順？

第五宗罪：食兩家茶禮。這是職場大忌！大家看看第三季，就知道Emily有多離譜！