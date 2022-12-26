天王嫂出招！方媛萌爆孖城城甜蜜自拍　昆凌騷胸搶鏡

聖誕節係個普天同慶嘅日子，貴為樂壇天王嘅郭富城（城城）同周杰倫選擇同自己另一半歡度佳節，仲一齊鬥放閃光彈添！城城喺平安夜晚孖太太方媛去咗行街睇聖誕燈飾，方媛身穿有士多啤梨圖案嘅米色毛衣，配黑色馬甲，戴着紅色頭箍同口罩，造型可愛，佢喺人群中自拍影片，最初係佢獨自一人出鏡，隨後城城都闖入鏡頭中，城城將頭靠向方媛，仲擺出晒V甫士，孖方媛貼到實影甜蜜自拍，閃暈一眾網民呀！而身穿時尚灰色衞衣嘅城城，戴着黑色口罩，打扮年輕，狀態超好，獲網民讚逆齡生長，睇起嚟完全唔似已經57歲，仲喊佢快啲開演唱會，果然魅力非凡！

浪漫漫步沙灘

而台灣天王周杰倫日前喺新加坡舉行巡迴演唱會，騷後與太太昆凌到蘇梅度假，享受熱辣辣嘅聖誕節，不忘放閃，齊齊喺社交平台分享甜蜜照。相中嘅周董花恤衫配短褲，孖昆凌十指緊扣漫步沙灘，浪漫度爆燈，身穿吊帶裙嘅昆凌則展露甜蜜笑容。雖然合照中昆凌零性感，但原來另有彩蛋，在限時動態分享1張自拍照，相中嘅佢着咗背心，身材Big爆大晒事業線，留言「出門防曬還是蠻重要的」，令唔少網民指佢完全唔似三子女之母，無論身材及氣質如少女般。

雖然大批網民指周董大放甜蜜閃光彈，閃盲度超高，但同時有個別網民「踩場」並留言：「周假假！新加坡演唱會的錢甚麼時候退？」、「日子過得太好，怪不得對於歌迷付錢的演唱會愈來愈不上心！」隨即有其他周董粉絲群起反攻。事緣周董之前喺新加坡開騷，有當地網友狂批他Hea爆，要求回水。