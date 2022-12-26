東方日報C1：G.E.M.閉完關撲水　酬勞兩折照殺

「宇宙G.E.M.」鄧紫棋亮相音樂綜藝節目《時光音樂會2》，意味被內地電視台「雪藏」4年後終告解凍，可惜「翻生」後未獲委以重任，在節目中只擔任客串角色，傳僅收以往五分一酬勞的「和好費」，銀碼「大縮水」也照殺。

歌手鄧紫棋（G.E.M.）於8年前參加湖南衞視歌唱節目《我是歌手》第二季一鳴驚人，紅透神州，但獲邀參與《我》第三季巔峰會時鬧出「耍大牌」事件，節目總導演洪濤不滿她拒換歌，恃寵生驕結果換來被調走，節目改由台灣歌手A-Lin頂替其位置，雖然G.E.M.被「罰」寫道歉信認錯，並否認遭電視台全面封殺，但曾連續3年有份參與該台春晚騷的她，自4年前開始於電視台鮮有曝光。

不過原來G.E.M.和湖南衞視已成功破冰，近日她現身音樂綜藝節目《時光音樂會2》，有網民爆料指電視台「超玩嘢」，在宣傳短片中竟用「好久不見」來介紹G.E.M.出場，而她「零詐型」，而且難得有機會重新獲寵幸，她亦交足100%誠意，對主持有問必答兼笑容可掬，連有損天后形象的鬼臉也照扮，認真「好相與」。

除了宣傳片疑似暗寸她外，本來主打賣歌藝的《時》節目，本是G.E.M.大騷「巨肺唱功」的絕佳舞台，可是她竟然不是拍足14集的長駐嘉賓，而只是客串頭2集的「飛行嘉賓」，不少網民對此大感意外：「以G.E.M.的知名度及實力，大有本錢做足全期節目。」除了演出機會較少，有傳她的酬勞亦「超抵用」，每集只收約90萬港元，由於屬客串性質，拍2集埋單最多擸得約180萬元，跟被爆6年前接拍4集綜藝節目身價高達1,798萬港元，即平均每集約449萬元的「天價」相比，今次酬勞明顯大縮水！

有指G.E.M.肯「減價」拍節目，除了因受近幾年內地實行的「限薪令」政策關係外，亦有傳她心急搵錢，皆因早前她為籌備新專輯《啟示錄》足足閉關半年，6個月期間完全零收入，她曾直認：「一分錢都沒賺過。」兼且早前有網民踩其專輯製作「慳皮」，在開源節流下的大前提下，只冀望「密食當三番」。

被插唔尊重前輩

雖然G.E.M.在《時》節目並非「主場」，不過有份參與的首集成功搶話題，躍升為收視榜榜首，兼且成為綜藝排行榜第一名，贏盡人氣。只是有網民批評她和內地歌神周深「冇品」，在節目中竟對前輩歌手田震欠尊重。事緣田震在玩猜歌遊戲環節時，談及唱K的點滴，她還未說完：「我基本上是沒去過練歌房的，不像你們倆……」周深已打斷她，並說：「我可不像鄧紫棋只看畫面。」G.E.M.反駁：「我哪有只看畫面，你唱歌是閉着眼睛唱的，是吧？」2人七嘴八舌，似遺忘了田震的存在；亦有網民批評唱歌經常「亂叫」的G.E.M.，在節目中亦常「獅吼」，答問題時聲音大到嚇人。不過亦有網民為她護航，指她可現身電視台宣傳新歌，可謂一雪當年被洪濤「不換歌就換人」的前恥，更形容為「成功報仇」，有信心她在輿論「打壓下」會愈唱愈強。

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