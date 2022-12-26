C AllStar休團騷尾場眼泛淚光：啱feel會再合體

男子組合C AllStar於西九舉行一連三晚演唱會，昨（25日）聖誕夜迎來尾場，吸引馮允謙及林奕匡等圈中好友專程前來捧場，全程台下粉絲反應熱烈。演出期間，播出4子兒時珍貴照片，與觀眾大玩「猜猜我是誰」，期間有位「陌生BB」夾雜其中，緊接播出的視頻內，只見成員King在逗對方耍樂，眾人連聲以「太子」稱呼BB，原來King已秘密榮升人父！

3位隊友連聲恭喜，釗峰更推出寫上「Boy」的汽球箱揭開性別，King表示：「呢一、兩年我都組織咗我嘅家庭，呢個就係我嘅小朋友喇。我諗住搵一日去公開，今日係好日子，我都希望得到全場祝福。」全場掌聲雷動，King再說：「多謝你哋，希望佢快高長大，跟住落嚟我哋送上一Part兒歌Medley。阿仔，呢個禮物送畀你！」他們隨即唱出《Let it go》及《Baby Shark》等，且向台下掟小型毛公仔，炒熱全場氣氛。

另外，4子鬥唱功玩遊戲，連輸兩晚的釗峰終於「威番晚」，尾場由Jase「接棒」，受罰時3子笑向Jase說：「前面唔使打，改為彈！」Jase搞笑答：「我未生仔呀！」演唱會接近尾聲，4子要求台下粉絲合唱《天梯》給他們聽，且不禁謂：「好特別嘅聖誕，多謝你哋。」而唱最後一首歌《此刻無價》前，由於日後各奔前程，他們忍不住眼泛淚光，明言要好好享受最後一刻的演出。

完騷後4子受訪，King自然成為焦點。談到成為人夫及人父，他表示：「佢哋（指其他成員）一早知道，我係想搵個啱嘅時候公布啫，諗諗吓不如今年聖誕啦，其實6個月咋（指囝囝）。（幾時結婚？）一年前。（有冇請飲？）冇，疫情唔搞住。（太太點認識？）疫情下認識嘅，呢幾年其實個人都唔係咁好，多得太太啦，佢係行外人。之後大家可以多啲留意我嘅動態，我會幫個仔整番個社交網，佢叫Analog，中文名叫雅洛。」

3子大讚雅洛得意，釗峰更打趣：「好羨慕佢擁有明亮嘅大眼睛，大過我3倍，同埋好好笑，又好客。」King續說：「佢對音樂好敏感，我以為佢出到嚟（出世）會好曳，點知佢好乖又易湊，我學識餵奶同換片喇。」另外，King患上重感冒，要食類固醇藥物撐住上台，他直言暫住酒店，以免傳染BB。至於休團，他們承認未來會減少團隊歌曲創作：「會專注Solo先，但唔排除啱時間同啱feel會再合體，我哋會珍惜一齊唱歌嘅時刻。」