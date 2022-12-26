彭家麗人生經歷過傷痛　不會放棄感情

歌手彭家麗堅持做新歌，不食老本不做翻唱的她，在電台節目《星光背後》中，談到新歌《是不是這樣的痛過人才算真正的成長過》，突破新唱腔回望人生經歷過的傷痛，她淡淡然說：「我唔算經歷好多，只不過每件事都幾大。」

18歲出道的她經歷過歌唱事業受挫，主動解約退出娛圈外，又經歷扑頭劫案徘徊生死邊緣，之後再發現未婚夫出軌取消婚約，一直單身至今，她強調仍未有放棄感情：「有朋友話我係基督徒，係獨身恩賜，但我唔係放棄（感情），唔係唔搵！只不過現階冇人追！」當年她解除婚約後，曾有追求者向她表白：「有人approach我，但因為之前經驗，或者因為觀察不足太倉促下決定。所以之後，我更謹慎，當對方同我表白時，我同佢講：『大家可以觀察吓，但講明先，我哋唔係拍拖。』我唔係唔嘗試，我都會同佢出街、食飯，但講明係觀察，最終唔啱唔一齊。或者好多人會覺得我好怪，但我份人就係咁坦白。最後我都覺得大家唔太適合，唔啱都無謂勉強，寧缺勿濫。」

她的胞弟乃資深演員彭皓鋒，當年她決心退出娛圈，彭皓鋒卻參加華星新秀後簽約TVB做演員起步，有指皓鋒眼見家姐易賺錢而選擇入行，對此她說：「當年細佬幫過我做助手，睇到我最美好嘅光景，真係搵到幾多錢，齋賣唱片版稅都好犀利，再加埋做騷，每個星期都有幾場，係不斷有收入！」但眼見細佬捱咗唔少日子都仲係收入有限嘅綠葉演員，細佬可有向她呻過半句或後悔入行？她說：「佢入咗電視台後，從未喊辛苦，雖然拍劇總係捱夜，但因為佢對呢行實在有太大興趣，佢能做到自己喜歡嘅事就唔覺得辛苦，呢方面我真係好欣賞佢。」