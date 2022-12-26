「鹹濕先生」意大利老牌男星蘭度布山卡離世

曾於六、七十年代走紅的意大利色情喜劇巨星蘭度布山卡（Lando Buzzanca）被傳死訊，據知他於本月18日在羅馬一間醫院離世，享年87歲。

死因尚未公布，但蘭度被指死前患上嚴重的癡呆症，並曾在他居住的老人院意外跌傷額頭而被送入院。1935年出世的蘭度父母是演員，年紀輕輕已立志成為演員。曾在意大利一所戲劇學校讀書，年輕時代生得高大威猛的他被睇中選在荷里活經典電影《賓虛》（Ben-Hur）中飾演「路人甲」。

而蘭度最廣為香港影迷熟識就是他於六、七十年主演的一系列「色情喜劇」，影片當年在港發行並大受歡迎，蘭度更因此而被港迷封為「鹹濕先生」！蘭度於60年代從影，曾主演過多部性喜劇，包括《春上春》（Viking Who Became a Bigamist）、《滿城春》（Women's Confession）、《吾妻正斗》（The Naked Cello）以及72年的《夜夜念奴嬌》（My Darling Slave）等。蘭度的電影當年在港紅到連許冠傑首金曲《夜夜念奴嬌》歌名的創作靈感都是來自蘭度的名作。