女團COLLAR成員Marf(邱彥筒)出道日子短短便有代言品牌,並得到可觀酬勞,人氣十分強勁。最近Marf在聖誕節當天社交網分享以「阿凡達」打扮的照片呈獻讓親愛的粉絲,並寫上:「see you,and Merry Chirstmasα,wish you guys all the best,stay blue#avatar#fanofblue。」照片中她從頭到腳都化咗藍色顏料,驚變「阿凡達」,無論是眼妝,或是輪廓都相當精緻獨特,難怪吸引大批粉絲紛紛留言:「化得好勁好靚」、「好正」。