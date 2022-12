混搭創意菜　食得有新意

愛嘗新的港人,最喜歡試新野,傳統菜式以外,有餐廳以不同國家食材和烹調方法,混搭出多款創意菜式,想日日食得有新意,絕對無問題。

越法原火料理

越南曾經是法國殖民地,當地的文化和美食深受影響,早前於中環開業的SEP是越南法殖原火概念餐廳,DoBee師傅的菜式融合法式烹調和越南各城市的飲食文化設計,開放式廚房設有煙熏燒烤設備,為人提供8道菜的2人嘗味菜單。以雞肉木瓜沙律作靈感的會安脆皮三黃雞,三黃雞經風乾熟成後,抹高良薑和貢布胡椒乾再烤,外脆肉嫩。沙巴高原煙熏頂級牛肋以越北少數民族的柴火料理改良,牛肋骨風乾熟成後以胡桃木和荔枝木煙熏,別具風味。其他還有香茅蜜汁橡果豬背脥、順化古城牛肉粉和芭蕉法國野生鱸魚等,讓客人感受到與別不同的越法風味。

臘味變奏

來到冬天,很多人喜愛吃臘味,原來除了整煲仔飯,還可以打造有趣的菜式。中環新開的本地新派多國 Fusion 餐廳 daap,以亞洲食材配合意法烹調技巧,打造出多國創意特色料理,時令的5道菜創意秋冬菜單有臘鴨脾意式雲吞配法式鴨湯,以中式餃子皮配冬天必吃的臘鴨脾,再加法式鴨清湯,油潤而不飽膩。臘腸卡邦尼手工意粉以師傅甪半年研發的手工意粉,以臘腸代替煙肉,和溫泉蛋、芝士碎拌勻吃,芳香甘甜。鰻魚捲菠菜碎和金華火腿粒,邊抹鰻魚醬邊炭燒,鹹香美味。

精緻法日風

日本菜和法國菜同樣以精緻作賣點,灣仔法日扒房BIFTECK近日推出超過20款單點菜式,日本紅蟹肉紫菜包配泡菜甘筍汁,辛香的泡菜提升紅蟹肉的鮮。燴牛小排紫菜包配海膽,牛小排由醃到燴煮用了2日,味道濃郁。牛魔王必選的有法國牛仔肉配乾式熟成25日比利時牛肉他他、北海道十勝A4牛三角配柚子醋,以及美國西冷邊位和燴澳洲和和牛小排組成的牛扒二重奏,其他還有乾式熟成15日和牛舌配牛尾釀意大利雲吞、日本紅蟹肉烏冬配山椒山柑汁、士多啤梨花園和日本茶苔球等。除此之外還有冬季限定的5道菜Soirée Gastronomique à BIFTECK – l’Hiver」嘗味菜單提供,客人可以慢慢揀。

意日早午餐

天氣寒冷,假日最好瞓到飽先出門搵食。灣仔意日料理概念店Trattoria Kagawa by Mihara於逢星期六、日及公眾假期推出全新「Brunch del Fine Settimana」早午餐,自助前菜吧有一系列凍肉、芝士和沙律等,8款意日風主菜有用日本鹿兒島雞蛋和麵粉製作意粉打造的Bacon Carbonara、以日式鐵板燒方法煮意大利燴飯Shrimp Risotto,另外有手工薄餅Prosciutto and Mozzarella Cheese Pizza、日本甘鯛做主角的Seafood Basilico with Grilled Amadai,以及西班牙伊比利亞黑毛豬配日本櫻花木煙熏的自家製白酒牛油汁。肉類主菜方面,有日式芝士奄列配和牛面頰肉紅酒汁、日本橄欖牛變成經典米蘭炸牛扒配日式番茄醬等,啖啖肉最惹味,客人可以一次過品嘗兩地風味。

中西合璧

優質食材配合不同的烹飪方法,可有無窮的變化。上環時尚高級餐廳Rêveri 混合亞洲和西方的食材及烹調方法創作料理,為客人提供午市及晚市嘗味菜單。黑松露帶子布里歐選用日本帶子配松露奶油麵包,再加點熟成車打芝士,「芝」味十足。紅蝦酥皮脆撻禸有紅蝦肉和鵝肝慕絲,配柚子清酒啫喱和魚子醬,鹹中帶甜。主菜方面,牛油燴龍蝦配龍蝦濃湯淋上紹興酒沙巴翁醬,和醃蘿蔔一起吃,一啖感受到中日法風味。澳洲和牛二重奏分別以香煎及南乳燉煮,風味截然不同。日本鯛魚飯,魚肉經木炭煙熏,配鹽漬三文魚子和海膽,層次豐富,大家享用時不妨細意品嘗。

星級之選

想食豪啲啲,星級的餐廳或者是首選。中環米芝蓮星級香港餐廳「永」行政總廚鄭永麒師傅推出全新冬季菜式,就以時令食材配多方面的烹調方法,無論味道或造型都有驚喜。改良版的鮑汁脆蝦子柚皮,薄脆外皮灑蝦籽和鮑魚汁,外脆內綿、入口即溶。自製白臘肉蝦乾煲仔飯以傳統沙鍋炮製,白臘肉未經醃製和煙熏,以天然方式熟成風乾,再加魚乾和大澳蝦乾烹煮,每一口都令人回味。藤椒清湯腩選用本地鮮宰而未經冷藏的牛坑腩,配日本大根熬煮,添香添味。檸香遼參酸辣湯選用手拆阿拉斯加蟹肉配文思豆腐等食材,加點本地有機香檸檬皮碎,酸香辛口。至於白松露燉翡翠銀杏糖水,阿爾巴松露和中式糖水結合,滲出獨特芳香。