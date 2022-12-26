下年想衝出國際　吳若希帶仔女迫巴士有驚喜

藝人吳若希及周志康今日（26日）下午於長沙灣出席滅罪活動並獻唱，吸引不少市民圍觀。席間吳若希冧爆展示頸鏈，且透露：「吊墜係我個女畫嘅畫，竟然唔係揸住支咪，而係抓住波板糖，粉絲見到就幫我打造成頸鏈，呢份聖誕禮物係無價嘅。（唔捨得戴？）會呀，頭先都喺度抹咗好耐。」剛過去的聖誕，她表示自己壞車，帶着子女迫巴士到尖沙咀欣賞燈飾：「我個仔平日唔跟我，嗰日竟然畀我抱住瞓着咗。（幾耐冇搭過巴士？）自從我搬咗出九龍之後，其實成日搭巴士，尤其是過海去銅鑼灣，時間上同揸車差唔多。（喬裝？）唔需要，OK喎。」

對於2022年即將過去，吳若希坦言：「今年忙拍劇同開演唱會，我拍劇嘅時候離開香港，身邊好多好朋友幫我睇住頭家，而開演唱會嘅時候有好多朋友幫手，真係feel到好有愛。（明年有乜展望？）衝出國際囉，因為通關嘛，可以飛來飛去工作同開騷喇。」

至於周志康則忙於拍攝劇集《虛擬情人》扮演女主角王敏奕的前度，他說：「本來我角色係校草，後來變咗無賴，仲要裝假狗黐巨腩，都有啲挑戰性。有場回憶戲講我哋打籃球，點知天氣驟降，拍完之後都有啲演員病咗！」他又大讚王敏奕除了漂亮外表，演技亦不俗，雙方合作得舒服。