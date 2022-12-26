中年好聲音︱鮑聖光靚聲俘虜評審　彭澤英與姐姐解心結

無綫綜藝真人騷節目《中年好聲音》正進行得如火如荼，最新一集繼續進行第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》，共有19名選手出場，當中有4位選手奪得5盞燈，包括曹敏寶（Bobo）、支嚳儀（Venus）、鮑聖光及彭澤英。上回合5燈選手「鮑大人」鮑聖光今次自彈自唱《Fly Me To The Moon》，再次憑住靚聲俘虜評審團芳心獲得5盞燈，極速撳燈的伍仲衡更大讚：「你真係 fly me to the moon，好似上咗月球咁，好 Romantic。」

獻唱《認錯》的彭澤英，獲張佳添直指刮目相看：「你把聲幾乎有呂方咁靚，揀啱歌真係好重要，呢首歌個Range好啱你。」原來澤英今次參賽除為了圓夢，亦化解了他與姐姐Cupid多年來的心結，Cupid受訪時表示：「有一日放學發現細佬唔見咗，搵番佢時已經發現佢跌咗喺地下，隻手插咗喺玻璃窗度，最後聯咗十幾針，我覺得好似自己畀咗好多傷害佢，自此就好少同我細佬講嘢。」說到此時更忍不住哽咽，並否認不喜歡細佬，只是不想再有意外發生，場面感人。至於是集亦有出現爆冷賽果，上回合獲5燈的周吉佩，最終卻被淘汰出局。