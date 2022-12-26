本日日本：人氣風水師推介　元旦增運神社

日本人習慣於每年元旦到神社或寺廟參拜，稱為「初詣」，祈求新一年順利平安。而日本人氣風水師李家幽竹透露，不同地區的神社會帶來特定的增運效果，並推介了2023年的心水神社名單，如果你想加強未來一年的戀愛運、事業運、財運，又或整體運氣得到提升，就要到以下神社行一轉喇！

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京都 下鴨神社：戀愛運爆發

李家幽竹表示拜訪下鴨神社除了增強戀愛運，更可改善人際關係，對提升人緣運都有幫助。下鴨神社原名「賀茂御祖神社」，歷史可追溯到西元8世紀，是京都歷史最古老的神社之一，建築物仿照平安時代的建築。焦點落在位處南出入口鳥居後的「相生社」，此處祀奉着以結緣之神而聞名的神皇產靈神，能保佑戀愛良緣、安產、育兒守護、家中安全等。而相生社一旁有京都七不思議之一的「連理之賢木」，兩棵樹結成一棵，如果其中一棵枯死，又會再長出新的連結在一起。也別錯過距下鴨神社入口不遠處的攝社「河合神社」，內裏供奉守護女性美麗、安產、育兒、結緣的玉依姫命，也就是日本初代天皇神武天皇的母親。

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大阪 住吉大社：事業運大旺

如果想努力得到認同，被上司賞識，增強事業運的話，李家幽竹建議到大阪的住吉大社參拜。大阪住吉大社是分散於日本全國約2,300家住吉神社的總社，每逢元旦都有200多萬人來參拜，祭祀的神明從古代起便作為航海守護神而備受尊崇，被尊為禊袚、產業、貿易及外交的祖神。住吉大社現存的第一宮至第四宮稱為本殿，建於1810年，採用的建築樣式「住吉造」不僅是神社中最古老的樣式，更被指定為日本國寶建築。至於最有名的景點必定是「太鼓橋」，朱紅色的拱形橋身是拍照的熱點，相傳從這座橋上走過更可避邪。神社裏還有一塊名為「重輕石」的石塊，據說根據捧起這塊石頭時的輕重感覺就可知道許的願是否應驗。

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廣島 千光寺：財運亨通

想增強財運，豬籠入水的話，李家幽竹建議大家到廣島縣尾道市的千光寺。這間建於806年的寺廟，擁有許多神秘而美麗的傳說。例如有被稱為「玉之岩」的大岩石，傳說岩石上面曾經有過一顆晶瑩閃爍的寶玉，亦有相傳能反射寶玉及日月光輝而得名的「鏡岩」，及以除夕之夜「報時之鐘」而聞名的「鐘樓」。此外還有供奉着西國觀音靈場三十三尊正宗觀音像的「三十三觀音堂」，以及一顆用石頭敲擊時會發出鼓聲的「鼓岩」，該岩是千光寺山的第二大巨石，看上去相當壯觀。朱紅色的正殿又名「赤堂」，其鮮明的色彩與藍天碧海構成漂亮的圖畫。千光寺的御守相當有名，最受歡迎的包括祈求交通安全、家居安全、學業優異及求良緣等。

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山形 出羽三山神社：提升整體運氣

如果覺得剛過去一年運氣麻麻，想谷底翻身的話，李家幽竹建議可到山形縣的出羽三山神社。出羽三山即羽黑山、月山及湯殿山的總稱。自古以來是修行者修道的聖地，三座山分別代表人生不同階段，羽黑山代表「現在」、月山代表「過去」、湯殿山代表「未來」，巡遊三山的過程被視為一趟「重生之旅」。不過三座山之中，只有羽黑山於冬季開放，通往羽黑山的參道全程有2,446級石階，參道兩旁全是高聳的杉木，一直向前行可以欣賞到被列為國寶、日本東北地區最古老的五重塔，瀰漫神聖莊嚴氣氛。由於冬季不能參拜月山及湯殿山的神社，因此羽黑山頂上設有「三神合祭殿」，厚達2.1米的茅草屋頂能夠防止積雪，神殿氣勢雄偉，被列入國家指定重要文化財產。

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李家幽竹有幾勁？

聲稱3歲便開始進行風水知識修行的李家幽竹在日本大受歡迎，出版了逾200本書籍，累積銷量達700萬册。她以「風水是通過布置環境帶來幸運的環境學」為理念，從衣食住行到行為舉止等各個領域給予建議。她現專注於講座和研討會，並經常於電視、電台及雜誌亮相。